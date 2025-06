Venäjän tukikohdissa tapahtuu kummia: Yrittääkö Moskova salata tappioita?

Tekoälyohjausta hyödyntäneet räjähdelennokit iskivät kesäkuun alussa viiteen eri lentotukikohtaan Venäjällä vaurioittaen tai tuhoten yli 40 strategista pommikonetta.

Mukana oli neuvostovalmisteisia Tu-95- ja Tu-22-koneita, jotka eivät ole enää tuotannossa, ja joista osa on jouduttu vuosien varrella purkamaan varaosiksi. Niiden korvaaminen tulee olemaan vaikea ja pitkä prosessi. Kremlin väitetään lisäksi menettäneen arvokkaan A-50-tutkakoneen.

Venäjän turvallisuusjoukot ovat aloittaneet maanlaajuiset kuorma-autojen tarkastukset vastaavien hyökkäysten estämiseksi. Ukrainan käyttämät räjähdedroonit oli piilotettu konttien yläosaan, josta ne lähtivät liikkeelle luukkujen auettua etäohjauksella. Tarkastukset ovat johtaneet massiivisiin rekkajonoihin eri puolilla Venäjää.

Eräs kuljettaja valittaa Moscow Times -lehdelle, että hänen ajoneuvonsa pysäytettiin kolmella eri tarkastuspisteellä saman matkan aikana. Aikataulu venyi yli kymmenellä tunnilla. Viranomaislähteiden mukaan kuljetusalalle miljoonatappioita aiheuttavia tarkastuksia jatketaan ainakin kuukauden ajan ”ja ehkä ikuisesti”.

Kreml vaikuttaa samalla piilottelevan ja salailevan lentotukikohtien tuhojen laajuutta.

Satelliittikuvien perusteella Irkutskin lähellä sijaitsevassa Belajan lentotukikohdassa tuhotuksi vahvistetun Tu-95MS-pommikoneen tilalle olisi tuotu uusi kone tismalleen samalle kohdalle. Aiemman räjähdyksen ja tulipalon aiheuttamat jäljet ovat edelleen näkyvillä sen ympärillä.

Norjan puolustusalan IFS-tutkimuslaitoksen professori Katarzyna Zysk uskoo Ukrainan ajoittaneen Kremlin kannalta äärimmäisen kiusalliset iskut ennen Istanbulin neuvotteluita. Hänen mukaansa Yhdysvaltain suosima ”pehmeä” linja ei ole toiminut.

– Ukraina ymmärtää, että ainoa tapa saada Vladimir Putin ottamaan neuvottelut vakavasti on vahvasta asemasta käsin. Eli silloin, kun hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Putin toistuvasti torjui ajatuksen neuvotteluista silloin, kun tilanne taistelukentällä oli Venäjän kannalta edullinen, Zysk sanoo Moscow Timesille.

🇷🇺 In an apparent attempt to conceal losses, Russia has begun replacing destroyed aircraft at the "Belaya" airbase. A damaged Tu-95MS, confirmed as destroyed, was swapped with an intact one. Burn marks remain visible. pic.twitter.com/a1q8JCnXBd

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2025