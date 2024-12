Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkin väittää maan asevoimien pitävän hallussaan aloitetta Ukrainan rintamalla ja olevan lähellä ”erikoisoperaation” tavoitteiden saavuttamista.

Hän sanoo SVR:n julkaisemassa haastattelussa Venäjän käyvän sotaa koko ”kollektiivista länttä” vastaan.

– Tilanne rintamalla ei ole Kiovan hallinnon kannalta edullinen. Strateginen aloite on kaikilla alueilla hallussamme, ja olemme lähes saavuttaneet tavoitteemme. Ukrainan asevoimat on lähellä romahdusta, ja [presidentti Volodymyr] Zelenskyin hallinto on menettänyt kokonaan legitimiteettinsä ja tämän seurauksena kykynsä neuvotella, Sergei Naryshkin väitti.

Tiedustelujohtaja toisti usein kuultua Kremlin propagandaa ”Amerikka-keskeisen maailman kriisistä” ja väitti monien maiden suorastaan vaatineen Venäjää jatkamaan sotatoimia Ukrainassa.

Naryshkinin mukaan länsimaat suunnittelevat globaalia konfliktia, jonka keskipiste olisi Euraasiassa. Hän toi samalla esiin Kremlin pitkäaikaisen pelon maan sisäisistä levottomuuksista.

– Lännen strateginen laskelma Ukrainan kriisin suhteen on äärimmäisen selvä: tavoitteena on aiheuttaa pitkittynyt kulutussota Venäjän yhteiskunnan jakamiseksi ja luoda olosuhteet ”värivallankumoukselle”. He tulevat taistelemaan viimeiseen ukrainalaiseen asti, ja kun ketään ei ole jäljellä, niin Baltian maiden asukkaiden, itäeurooppalaisten ja pitkällä tähtäimellä myös saksalaisten on pakko tulla taistelemaan ”kamalaa Venäjän karhua” vastaan. Globalisteilla on tarvittava teknologia väestön aivopesemiseksi ja paikallisten eliittien painostamiseksi, Sergei Naryshkin sanoi.

On epäselvää, pyrkiikö Kreml luomaan puheilla ”erikoisoperaation” tavoitteiden saavuttamisesta retorisen pohjan mahdollisille tulitaukoneuvotteluille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Pariisissa pidetyn tapaamisen yhteydessä tukevansa Yhdysvaltain tulevan presidentti Donald Trumpin suunnitelmaa sodan lopettamiseksi voimaan perustuvan diplomatian nojalla.

Zelenskyin mukaan sodan ”kuuma vaihe” voitaisiin lopettaa, jos Ukrainan hallinnassa oleville alueille annettaisiin turvatakuut Naton kautta. Presidentti sanoi, että Venäjän miehittämät alueet voitaisiin myöhemmin saada takaisin diplomatian keinoin.

Venäjä ei ole saanut massiivisista tappioista ja jatkuvista hyökkäysoperaatioista huolimatta haltuunsa Ukrainan alueita, jotka se väitti syyskuussa 2022 liittäneensä itseensä. Ukrainan hallussa on edelleen merkittäviä osia Donetskin alueesta ja esimerkiksi siellä sijaitsevat Kramatorskin ja Slovjanskin suurkaupungit.

Suuri osa Zaporizzjan alueesta on Ukrainan hallinnassa, mukaan lukien maakunnan pääkaupunki. Vain Luhanskin alue on lähes kokonaan venäläisjoukkojen miehittämä. Ukrainan joukot pitävät edelleen kiinni asemistaan Kurskin alueella, jota voidaan asiantuntijoiden mukaan käyttää pelimerkkinä neuvotteluissa.