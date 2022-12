Venäjän televisiossa hämmentävä keskustelu ydiniskusta – USA:n kenraali ihmeissään

Korkeissa puolustusviroissa palvellut ja yli 30 vuoden uran Yhdysvaltain armeijassa tehnyt kenraali evp., professori Barry McCaffrey hämmästelee Venäjän tilaa.

Hän viittaa Twitterissä esimerkkinä Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitoria pyörittävän toimittaja Julia Davisin jakamaan videoon. Siinä Venäjän valtion mediajätti RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan käsittelee Ukrainan sotaa.

Video on jälleen eräs osoitus siitä, miten propaganda on muuttunut nyt kun tappioksi kääntyneen sotatilanteen salaaminen Venäjän kansalta on alkanut käydä mahdottomaksi.

– Olen ollut paljon tekemisissä venäläisten kanssa Neuvostoliiton romahduksen jälkeen – oli niin paljon lupausta siitä, että Stalinin ajan hulluudelta päästäisiin pakenemaan, McCaffrey päivittelee.

– Nämä televisiopersoonat ovat menettäneet moraalisen horisonttinsa. Uskonnollista hysteriaa? Ydinaseita? Kansalaisten massapako?, evp-kenraali ryöpyttää.

Lähetyksessä käsitellään esimerkiksi sitä, voisiko Venäjä iskeä Kiovaan ydinaseilla. Simonjan toteaa, ettei tällaista voi kuvitellakaan. Hän perustelee kantaansa muun muassa väittämällä Venäjän käytännössä valloittaneen Kiovan sodan alussa, mutta luopuneen siitä. ”Pääsyynä” sille, miksi ydiniskua ei tehdä Simonjan mainitsee kuitenkin hänen mukaansa Kiovassa sijaitsevat ”venäläisten pyhät paikat”. On epäselvää, mihin hän viittaa.

– Tunnen henkilökohtaisesti siellä olleita sotilaita. He olivat kauhuissaan, kun heitä käskettiin lähtemään, Simonjan sanoo videolla väitetystä Kiovan luovuttamisesta.

Tämän jälkeen Venäjä ei propagandistin mukaan enää olekaan sotinut Kiovaa vaan ”länttä” vastaan. Kyse on Venäjän totutusta propagandatarinasta.

Todellisuudessa Venäjän isku pysähtyi ennen Kiovaa ja joukot jouduttiin lopulta vetämään kovien tappioiden jälkeen pois koko hyökkäyssuunnalta. Sen jälkeen Venäjän hyökkäys on keskittynyt vain Ukrainan itä- ja eteläosiin. Sielläkin on kärsitty raskaita tappioita ja eteneminen on kääntynyt kesän jälkeen lähinnä vetäytymiseksi.

Videolla nähdään myös toinen erikoinen hetki. Margarita Simonjan ja ohjelman juontaja keskustelevat Krimistä luopumisesta. Vaikka sävy onkin uhmakas, on silti merkillepantavaa, että tästäkin vaihtoehdosta puhutaan.

LUE MYÖS:

Outoja hetkiä Venäjän televisiossa – suomalaiskenraalilta havainto



I’ve had a lot of experience dealing directly with the Russians following the collapse of the USSR. Such promise to escape the madness of the Stalin era. These pundits have lost the moral horizon. Religious hysteria? Nuclear weapons? Mass flight of citizens? https://t.co/GZrKskB1YU

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) December 4, 2022