– Tässä sodassa, jonka he aloittivat, heidän (Venäjän) tappionsa ovat nyt 20 kertaa suuremmat kuin Neuvostoliiton tappiot Afganistanissa, ulkoministeri Yvette Cooper sanoi YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa tiistaina Ukrinformin mukaan.

– Tässä sodassa, jota he jatkavat, heillä on vaikeuksia rekrytoida, ja joillakin alueilla heidän varastonsa ovat niin vähäiset, että he ovat turvautuneet 1950-luvun sotilaskalustoon, hän jatkoi.

Cooper varoitti, että länsi jatkaa kaikkia mahdollisia toimenpiteitä Venäjän taloutta vastaan.

– Sanon Venäjän federaation edustajalle, (että) me kohdistamme iskut teidän heikkenevään talouteenne, öljy- ja kaasutuloihinne, joilla rahoitetaan tätä sotaa.

Cooper huomautti, että Venäjälle ”sodan hinta kasvaa ja pakotteet kiristävät ruuveja”.

– Laskevat energiatulot kiristävät valtion budjettia ja öljytulot ovat nyt viiden vuoden pohjalukemissa. Mutta menemme pidemmälle. Älkää epäilkö, hän lisäsi.

Cooper korosti, että Ukrainalla on Ison-Britannian horjumaton tuki nyt ja tulevina vuosikymmeninä.

Neuvostoliiton kokonaistappiot vuosien 1979-89 Afganistanin sodassa olivat noin 70 000 miestä