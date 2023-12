”Venäjän suunnitelman mahdollisti vihreiden painostuksesta tehty virhe”

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva arvostelee kovin sanoin Saksassa toteutettavaa Energiewende-uudistusta. Osana maan ”energiakäännettä” Saksa sulki viimeiset ydinvoimalansa keväällä, samaan aikaan kun maa on Venäjän kaasutoimitusten lakattua lisännyt kivihiilen polttoa. Etenkin ydinvoimasta luopuminen on aiheuttanut keskustelua Saksassa, ja Suomessa Kaleva on arvostellut Saksan energiapolitiikkaa ”ilmastovihamieliseksi”.

Aikaisemmin joulukuussa saksalainen Handelsblatt-lehti paljasti Venäjän viimevuotisen suunnitelman, jonka tavoitteena oli aiheuttaa Saksassa laajoja sähkökatkoksia sekä ruokkia yhteiskunnallista levottomuutta maassa. Saksan viranomaiset onnistuivat estämään operaation kansallistamalla venäläisen kaasujätti Gazpromin saksalaisen tytäryhtiön. Saksan energiariippuvuus Venäjästä herätti laajaa huolta Ukrainan sodan alettua helmikuussa 2022.

Kaleva kommentoi Venäjän suunnitelman paljastumista viestipalvelu X:ssä.

– Ja ajatella, että koko tämän Venäjän suunnitelman mahdollisti Saksan vihreiden painostuksesta, ympäristöjärjestöjen lobbareiden tukemana, tehty koko Euroopan historian ilmastovihamielisin yksittäinen virhe: Energiewende.

– Eikö mitään ole opittu, Kaleva päättää viestinsä.

Kaleva kommentoi kirjoituksellaan ex-kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) viestiä, jossa tämä on jakanut Tekniikka & Talous-lehden uutisen Venäjän salaisesta suunnitelmasta