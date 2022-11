Venäjän sotilaiden äidit raivona: Vladimir Putin, oletko edes mies?

Venäläisten sotilaiden äitien ja vaimojen järjestö arvostelee kovin sanoin Venäjän diktaattori Vladimir Putinia.

Putinin on venäläislehti Vedomostin mukaan määrä tavata marraskuun 27. päivänä sotilaiden äitejä. Venäjällä vietetään tuolloin äitienpäivää. Uutinen on vahvistettu myös Kremlistä. Kyseessä on kaikesta päätellen Moskovan totuttuun tapaan ennalta tarkasti järjestelty propagandatilaisuus.

Äitien ja vaimojen kansalaisjärjestöä pyörittävä Olga Tsukanova on asiasta tässä uutisoivan Meduzan mukaan julkaissut Telegramissa videon, jossa hän vaatii presidentti Putinia tapaamaan sotilaiden ”oikeita äitejä” Kremlin byrokraattien valitsemien sijaan.

– Vladimir Vladimirovitsh, oletko edes mies? Onko sinulla rohkeutta katsoa meitä silmiin?, Tsukanova kysyy videolla.

Tilaisuuteen ei ole kutsuttu tiettävästi yhtäkään ryhmän jäsentä.

– Me olemme täällä Moskovassa ja me olemme valmiita tapaamaan sinut. Odotamme sinulta vastauksia. Aiotko piilotella meiltä?, hän jatkaa.

Itsenäisen venäläisen Verstkan nimettömästä hallituslähteestä saaman tiedon mukaan Venäjän viranomaiset harkitsevat vaihtoehtoisen ”patrioottisen” sotilaiden äitien liikkeen luomista. Tällä pyrittäisiin mitä todennäköisimmin vastaamaan sotilaiden läheisten Kremliin kohdistuvaan kritiikkiin.

Venäläisten sotilaiden omaisten liikehdintä on kasvanut valtavasti sen jälkeen, kun Moskova määräsi liikekannallepanosta syyskuun lopulla. Ympäri Venäjää järjestetyissä mielenilmauksissa on vaadittu joukkojen tuomista kotiin Ukrainasta ja pyydetty nykyistä parempaa kohtelua paikoin ala-arvoisissa oloissa eläville ja huonosti varustetuille ja koulutetuille sotilaille.

Läheisten kertomuksia sotilaiden karuista kohtaloista Ukrainassa on myös alkanut näkyä yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja venäläislehdissä. Ukrainaan määrättyjen reserviläisten vaimoja ja äitejä on itsenäisten venäläismedioiden mukaan jopa matkustanut Ukrainaan asti hakemaan takaisin rintamalle hylättyjä omaisiaan.

