Venäläisten sotilaiden vaimot ilmestyivät rajalle pelastamaan miehiään Ukrainasta

Joukko Venäjän Voronezin, Kurskin ja Belgorodin alueelta sotaan määrättyjen reserviläisten puolisoita ja muita läheisiä on saapunut venäläiseen varuskuntaan Belgorodiin Ukrainan rajalle vaatimaan miesten vetämistä takaisin Venäjälle, itsenäinen venäläismedia Verstka uutisoi Telegram-kanavallaan.

Asiasta tässä kertova The Insider on julkaissut alla näkyvän videon omaisten ja sotilasviranomaisten kohtaamisesta varuskunnan ulkopuolella. Videolla naiset vaativat, että reserviläiset pitää hakea takaisin vaikka autoilla. Mikäli tämä ei onnistu, uhkaavat he lähteä itse noutamaan läheisiään Ukrainasta.

Liikekannallepanossa sotaan määrättyjen miesten kerrotaan olevan tällä hetkellä liikkeellä jalan Itä-Ukrainan Luhanskin alueella. Heidän yksikkönsä on kaikesta päätellen kokenut kovia tappioita.

Eräs Belgorodiin matkanneista naisista kertoo miesten joutuneen Ukrainan tykistön tulitukseen Makijivkan alueella. Nyt neljän eri prikaatin sotilaista kokoontunut 159 miehen joukko yrittää hänen mukaansa vetäytyä pois. Miesten sanotaan kuljettavan haavoittuneita mukanaan.

Venäläisellä Telegram-kanavalla julkaistussa videopäivityksessä kerrotaan, että naiset päätyivät lopulta viettämään yön yksikön leirin ulkopuolella.

Venäjältä on kuultu viime aikoina vastaavia tarinoita nopeasti Ukrainaan lähetettyjen reserviläisten kovista tappioista ja taistelujen jälkeen rintamalle ja sotilastukikohtien ulkopuolelle hylätyistä vetäytyneistä sotilaista. Omaisten on kerrottu vedonneen Venäjän sotilassyyttäjään reserviläisten kovien kohtaloiden takia.

Ukraina on raportoinut viime aikoina häkellyttävän korkeita venäläistappioita. Esimerkiksi tänään venäläisiä kerrottiin kaatuneen viimeisen vuorokauden aikana peräti 780. Vastaavia numeroita on ilmoitettu päivätolkulla.

