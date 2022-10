Venäläisäidit ovat kauhuissaan: Sotilaat hylättiin ”kuin koirat”

Eräs 70 venäläissotilaan mobilisoitu joukko on jätetty oman onnensa nojaan Ukrainassa Harkovan alueella, kertoo Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä viitaten riippumatomaan Astra-uutissivustoon.

Liikekannallepanossa mobilisoitujen venäläisten asevelvollisten sukulaiset ja omaiset kertovat, että sotilaat ”on jätetty heitteille kuin hylätyt koirat” ilman ammuksia, vettä, ruokaa ja komentajaa.

Miesten sanotaan kaivavan juoksuhautoja käsin, koska heille ei ole annettu kenttälapioita. Lisäksi ukrainalaisten kerrotaan pommittavan heitä tykistöllä, minkä vuoksi moni on kuollut ja loukkaantunut.

Venäläissotilaiden sanotaan olevan tällä hetkellä metsässä Harkovan alueella, mutta tarkemmasta sijainnista ei ole tietoa. Sukulaisten mukaan sotilaat lähetettiin Venäjän Kurskin alueella sijaitsevasta Marshala Zhukovan kylästä Ukrainan rintamalle 10. lokakuuta.

– Emme tiedä tarkalleen missä he ovat. He (sotilaat) eivät tiedä itsekään. Jossain lähellä Lymania. He puhuvat jonkinlaisesta metsästä. Siellä on kaksi sukulaistani, kaksi veljestä. Miehet pyytävät apua. Sotaa ei pitäisi käydä tällä tavalla, Anna-niminen nainen sanoo.

– Olemme hieno ja suuri maa, ja on kauheaa, mitä heille nyt tapahtuu.

Venäläissotilaiden vaimot ja äidit ovat ottaneet yhteyttä järjestöihin, kutsuntatoimistoihin ja kuvernööriin, mutta he eivät ole saaneet vastauksia.

– Puhuimme kuvernöörille. Kukaan ei tiedä, mitä heille tapahtui tai missä he ovat, Jekaterina-niminen nainen kertoo.

Kurskin alueen kuvernööri Roman Starovoit on vastannut sukulaisille sosiaalisessa mediassa todeten, että ”kaikki asevoimien rekisteröinti- ja kutsuntatoimistot kuuluvat Venäjän puolustusministeriölle eivätkä ole Kurskin alueen hallinnon alaisia”.

1/ Relatives say that mobilised Russian soldiers have been "abandoned like dogs", "with no ammunition, no food, no water, they are being shelled by the Ukrainians, there are wounded, killed … left without their commander." Translation follows. ⬇️pic.twitter.com/JvXoQ0L0CT

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 19, 2022