Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla sijaitsevalta Kurskin alueelta sotaan mobilisoitujen venäläisten vaimot ja äidit ovat ajaneet Ukrainan Luhanskiin pelastamaan heidät sodasta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäläisnaiset ovat osoittaneet mieltään ilman kunnollista koulutusta etulinjaan määrättyjen läheistensä puolesta useiden päivien ajan. Aiemmin heitä on nähty Venäjän Belgorodin varuskunnassa vaatimassa miesten palautusta takaisin siviiliin.

Etulinjaan määrättyjen kohtelun kerrotaan olevan julmaa.

– Heti ensimmäisenä päivänä, kun heidät lähetettiin Luhanskiin, ensimmäinen komppania lähetettiin etulinjaan. Sieltä palasi ainoastaan seitsemän miestä, minkä jälkeen komppanian komentaja maalasi heihin ristit vihreällä maalilla, sitoi heidän kätensä ja alkoi hakata heitä. Sitten hän vei nämä seitsemän kaveria pois, eikä kukaan nähnyt heitä enää, yksi kurskilaisista naisista kertoo itsenäisesti toimivalle venäläiskanava TV Rainille.

– Ukrainalaiset eivät hakkaa heitä vaan sen tekevät omat joukkomme. Heidät vain tapetaan. Heidät tuotiin tänne leluiksi.

Venäläisnaiset ajoivat Starobilskin kaupungin luokse, missä he kohtasivat maan sotilassaattueen lämmittelemässä ilman ruokaa nuotioiden äärellä.

Venäjän sotajohto lupasi naisille, että miehiä tultaisiin kohtelemaan hyvin.

– He antoivat miehille ruokaa ja pillereitä, kaikki on hyvin. He sanoivat, että he lähettävät heidät sairaalaan. He sanovat, että kaikki on kaunista, mutta emme tiedä uskoako sitä vai ei, toinen kurskilainen kertoo.

Taisteluista kieltäytyvien venäläissotilaiden on kerrottu päätyneen vangituiksi kellareihin rakennettuihin tilapäisvankiloihin. Tämäkin kuulostaa etulinjaan määrätyistä hyvältä.

– Makasin niin monta päivää juoksuhaudoissa ja kaivautuneena ruumiiden alle, että kellarikin olisi kuninkaallista, mobilisoitu kertoi kurskilaisnaiselle.

