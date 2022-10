Venäjän sotilaat kieltäytyivät taistelusta, komentaja sulki kellariin

Venäläiset komentajat vangitsivat 27 asepalvelukseen määrättyä sotilasta kellariin Itä-Ukrainassa, koska he kieltäytyivät palaamasta etulinjaan, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä viitaten itsenäiseen venäläiseen Astra-mediaan.

Liikekannallepanon seurauksena Venäjän Lipetskin ja Brjanskin alueilta mobilisoidut venäläissotilaat joutuivat vetäytymään useiden kuolleiden ja haavoittuneiden kanssa Lymanin kaupungin lähellä olevasta kylästä etenevien ukrainalaisjoukkojen tieltä.

Haastatellut sukulaiset kertovat, että osa taisteluista kieltäytyneistä miehistä määrättiin palvelukseen täysin laittomasti. Osalla oli lykkäyksiä, jotka vapauttivat heidät palveluksesta, mutta ne jätettiin huomiotta. Erään mobilisoidun sotilaan kerrotaan todenneen, että ”menen sinne kuin sika tapettaviksi, en lähde”.

Sukulaisten mukaan miehille annettu koulutus oli olematonta ja näennäistä aseiden kanssa poseeraamista lehdistön kuvareportaaseja varten. Sen jälkeen heidät lähetettiin etulinjaan.

Sotilaat kertovat salaa tallentamilla videoillaan Astra-uutissivustolle, kuinka he joutuivat vetäytymään Lymanin lähellä olevasta kylästä Ukrainan tykkitulen ja saarrostusuhan alla ilman johtajia ja raskasta kalustoa. Miehet pääsivät takaisin Kreminnan kaupunkiin ja kertoivat saaneensa käskyn vetäytyä.

Pataljoonan komentaja käski heidät kuitenkin takaisin etulinjaan. Erään sukulaisen mukaan sotilaat kieltäytyivät, koska tehtävänanto oli hyvin epäselvä eivätkä he saaneet tarvittavia varusteita. Tämän jälkeen komentajat riisuivat joukon aseista ja lukitsivat heidät asuinkelvottomaan kellariin.

Kymmenen päivän kuluttua syyttäjät tarjosivat miehille kaksi vaihtoehtoa: Paluu etulinjaan tai kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Toisen sukulaisen mukaan miehet siirrettiin myöhemmin entiseen vankilaan Luhanskin alueella.

1/ Untrained mobilised Russian soldiers are being held prisoner in a basement in Luhansk oblast after refusing to go back to the front line. Following a bloody defeat near Lyman, they found that their own side had stolen all their personal equipment. Thread follows. ⬇️ pic.twitter.com/4Z36xALjBu

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 25, 2022