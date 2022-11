Venäjän rekka videolla kuin reikäjuustoa HIMARS-osuman jäljiltä

Venäläinen sotilas esittelee alta löytyvällä videolla, millaista jälkeä HIMARS-raketinheittimen sirpalelataus aiheuttaa ajoneuvoille.

HIMARS-heittimen raketit voidaan varustaa tavanomaisen taistelukärjen lisäksi myös M30A1-kärjellä. Se sisältää 180000 pientä volframipalloa. Ilmakiväärinammuksen kokoiset pallot tekevät tuhoisaa jälkeä esimerkiksi panssaroimattomista ajoneuvoista. Alta löytyvä Yhdysvaltain armeijan video havainnollistaa aseen tehoa.

Ankarasti kiroileva venäläinen sotilas tilittää ensimmäisellä alta löytyvällä videolla KAMAZ-sotilaskuorma-auton kokemia vaurioita. Hän esittelee vahinkoja turhautuneena.

– Katsokaa sen poraamia reikiä, koko runko on täynnä reikiä. V***u, niin paljon voimaa. Kaikki on mennyt läpi, sotilas sanoo.

Sotilas näyttää, kuinka sirpaleet ovat läpäisseet moottoria myöten koko kuorma-auton. Turhautunut mies on ilmeisesti saanut tehtäväkseen korjata vaurioita.

– Tämä on niin per*****ä. ”Kunnosta”. Onko tämä vitsi. Ei täällä ole enää mitään ”kunnostettavaa”, hän sanoo.

– Tällaista jälkeä v***n amerikkalainen teräspalloilla ladattu HIMARS tekee, sotilas jatkaa.

Ukrainalle toimitetuilla pitkän kantaman HIMARS-heittimillä on asiantuntija-arvioiden ja ukrainalaisten omien lausuntojen perusteella ollut valtava vaikutus taistelukentällä.

Russian soldier reviews the consequences of a HIMARS strike that devastated his KAMAZ truck, swearing a lot. pic.twitter.com/W0m94TcLCm

— Dmitri (@wartranslated) November 18, 2022