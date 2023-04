Venäjän propaganda ohjusiskuista herättää raivoa – ”täysin hävytöntä”

Venäläinen valtiollinen televisiokanava jakoi kuvamateriaalia tuhoutuneesta yhdeksänkerroksisesta rakennuksesta Ukrainan Umanissa. Samalla kanava syytti tuhoista ”ukrainalaisia”.

Todellisuudessa kyseessä oli venäläisten tekemä ohjusisku.

Venäläinen ohjus osui kerrostaloon perjantaina 28. huhtikuuta. Muun muassa yhdysvaltalaisen CNN:n mukaan iskussa kuoli 23 ihmistä. Heidän joukossaan oli viisi lasta.

Lisäksi ainakin 18 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen iskussa.

Venäjää seuraava BBC:n toimittaja Francis Scarr on raivostunut venäläisten propagandaväitteistä.

– Täysin hävytöntä. Venäjän valtiollinen televisiokanava näyttää kuvia tämän viikon ohjusiskusta havainnollistaakseen niillä ”ukrainalaisten militanttien pommituksia Donbassissa”, Scarr kirjoittaa Twitterissä.

Scarr huomauttaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjä syyttää tekemistään iskuista Ukrainaa. Hän muistuttaa, että Venäjä syytti myös viime lokakuussa Zaporižžjassa tekemistään ohjusikuista Ukrainaa.

– Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun he tekevät näin. Ja pelkään, ettei ollut viimeinenkään, Scarr tviittaa.

Absolutely shameless – Russian state TV used images of this week’s missile strike on a block of flats in Ukraine’s Uman which killed 23 civilians to illustrate the ”shelling of Donbas by Ukrainian militants” https://t.co/ymrTj69mOw

This is not the first time they’ve done this and I doubt it will be the last https://t.co/dF6pYmUJpF

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 29, 2023