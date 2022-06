Venäjän Pantsir räjähtää Käärmesaarella videolla – Ukrainan iskujen kerrotaan surmanneen 40 sotilasta

Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä strategisesti tärkeälle Käärmesaarelle Mustallamerellä.

Kyiv Independentin mukaan Ukrainan isku tuhosi venäläisen Pantsir S-1 ohjusjärjestelmän ja surmasi peräti 40 venäläissotilasta.

Venäjä valtasi ja miehitti saaren sodan alussa. Sen jälkeen Ukraina on tehnyt useita menestyksekkäitä iskuja saaren venäläisjoukkoja vastaan. Ukrainalaiset ovat myös upottaneet pieniä venäläisaluksia saaren lähellä. Verkkouutiset kertoi Käärmesaaren taisteluista aiemmin tässä jutussa.

Ukrainan asevoimat on julkaissut runsaasti videomateriaalia saaren venäläisjoukkoihin kohdistuneista iskuista. Esimerkiksi alla näkyvä maanantaina julkaistu video näyttää Ukrainan puolustusministeriön mukaan venäläisen Pantsir-järjestelmän tuhon saarella.

Ukrainan asevoimien mukaan saareen kohdistuu käynnissä oleva operaatio. Sen yksityiskohdista ei ole kuitenkaan kerrottu mitään julkisuuteen.

Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan saaren puolustuksia. Huoltoalukset käyvät saarella tiettävästi viikoittain öisin. Käärmesaarta pidetään tärkeänä Ukrainan merisaarron ylläpitämisessä. Sitä voitaisiin myös käyttää tukikohtana mahdollisissa maihinnousuissa.

Ukraine's Operational Command "South" reports that on June 28 Russian forces lost 40 soldiers, a Pantsir S-1 missile system on Snake Island, two howitzers "Msta-B" and self-propelled "Msta-S" howitzer as well as three units of armored and other vehicles on the southern frontline.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2022