Taistelu Käärmesaaresta kiihtyy, Ukraina aloitti uuden operaation

Ukrainan kerrotaan valmistelevan hyökkäystä strategisesti tärkeän, mutta kooltaan pienen Käärmesaaren takaisinvaltaamiseksi Mustallamerellä.

Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan saaren puolustusta uusilla ilmatorjuntaohjuksilla ja tutkajärjestelmillä, joita vastaan Ukraina on hyökännyt jatkuvasti hävittäjälentokoneilla ja Bayraktar-lennokeilla. Hyökkääjän partio- ja huoltoaluksia on lisäksi upotettu merimaaliohjuksilla.

Ukraina pommitti 20. kesäkuuta Käärmesaarta ja sen lähellä sijaitsevia öljynporauslauttoja, joita oli tiettävästi käytetty hyökkääjän tutka- ja tarkkailuasemina. Räjähdykset kuultiin Economist-lehden mukaan 35 kilometrin päässä rannikolla.

Käärmesaareen kohdistuu Ukrainan asevoimien mukaan ”meneillään oleva operaatio”, josta ei ole kerrottu julksiuuteen lisätietoja. Saarta vastaan on isketty viime päivinä pitkän kantaman tykistöllä eli mahdollisesti myös amerikkalaisilla HIMARS-raketinheittimillä. Venäjä on pommittanut kostoksi Odessan kaupunkia.

Saaren hallinta on tärkeää, sillä sen kautta Venäjä pystyy ylläpitämään Ukrainan merisaartoa. Sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää tukikohtana maihinnousuoperaatioissa. Saarelle on sijoitettu tiedusteluasema ja 388. divisioonan merijalkaväen kommandoja.

Venäjä on huoltanut saaren varuskuntaa ainakin kerran viikossa. Huoltoalukset ovat yleensä saapuneet paikalle yöllä. Kesäkuun puolivälissä otetun satelliittikuvan perusteella Käärmesaarelle oli kaivettu uusia puolustusasemia ja sijoitettu lisää sotilasajoneuvoja, ilmapuolustusjärjestelmiä ja muuta kalustoa.