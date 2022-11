“Venäjän on maksettava kauhistuttavista rikoksistaan”

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vakuuttaa, että Venäjä joutuu vielä maksamaan kauhistuttavista rikoksistaan Ukrainassa.

– Teemme yhteistyötä ICC:n kanssa ja autamme perustamaan erikoistuomioistuimen tutkimaan Venäjän rikoksia, von der Leyen kertoo Twitterissä.

– Varmistamme kumppaneidemme kanssa, että Venäjä maksaa aiheuttamansa tuhot oligarkkien jäädytetyillä varoilla ja keskuspankkinsa varoilla.

Komission puheenjohtajan mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut kuolemaa, tuhoa ja sanoinkuvaamatonta kärsimystä. Von der Leyenin mukaan Venäjän on korvattava aiheuttamansa tuhot Ukrainalle.

– Venäjän on myös maksettava taloudellisesti aiheuttamansa tuhot. Ukrainan kärsimät vahingot ovat arviolta 600 miljardia euroa. Venäjän ja sen oligarkkien on korvattava vahingot ja katettava maan jälleenrakentamisen kustannukset, von der Leyen toteaa.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

