Venäläisen Gazprom Neftin öljyjalostamo Moskovan lounaispuolella huhtikuussa 2022., AFP / LEHTIKUVA / NATALIA KOLESNIKOVA

Venäjän öljykentät ehtyvät, sijoittajat pakenevat ja Ukraina iskee jalostamoihin

Venäjän budjetin suurin tulonlähde on kokenut notkahduksia.
Ukrainan tiedustelupalvelu on raportoinut, että Venäjän taloudellisesti hyödynnettävissä olevat öljyvarannot riittäisivät 25 vuoden tuotantoon, uutisoi Euromaidan Press. Samanaikaisesti tiedustelupalvelu kertoo Ukrainan tuhonneen 17 prosenttia maan öljynjalostuskapasiteetista.

Tiedustelupalvelun mukaan Venäjällä on noin 13,2 miljardia tonnia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia todettuja öljyvarantoja.

Venäjälle öljy on yhä keskeinen sen sotilaallisia toimia Ukrainaa vastaan rahoittava tulonlähde. Vuonna 2025 öljy- ja kaasusektorin voitot muodostavat noin 77,7 prosenttia maan budjetista.

Kansainvälisen Liberty Instituten mukaan venäläisen öljyn pääasiallisia ostajia ovat edelleen Aasian maat. Euroopan markkinat ovat venäläisen kaasun ja öljyn osalta suurimmaksi osaksi sulkeutuneet pakotteiden vuoksi.

Samalla 96 prosenttia maaperärahastosta on jo jaettu, mikä kertoo artikkelin mukaan käytettävissä olevien kenttien lähes täydestä hyödyntämisestä.

Ilmassa on nyt myös merkkejä sijoittajien kiinnostuksen jyrkästä laskusta Venäjän öljy- ja kaasuteollisuutta kohtaan. Vuoden 2024 huutokauppojen tulosten mukaan kertaluonteiset maksut hiilivetyjen hyödyntämisoikeuksista olivat vain 50 miljoonaa dollaria, ja puolet tuloista tuli kullanhuuhdonnasta – alalta, jolla on budjetin kannalta vähäinen merkitys.

