Venäjän ohjusisku repi reiän 9-kerroksiseen asuintaloon – kaksi kuoli, useita kateissa

Dnipropetrovskin alueella sijaitsevaan Kryvyi Rihin kaupunkiin iskettiin varhain maanantaiaamuna kahdella ohjuksella, kertovat useat ukrainalaislähteet. Toinen venäläisohjuksista osui 9-kerroksiseen asuinkerrostaloon ja toinen koulutuskäytössä olevaan nelikerroksiseen rakennukseen.

Tämänhetkisten tietojen mukaan iskuissa kuoli kaksi ja loukkaantui yli 25 henkilöä, joiden joukossa on neljä lasta. Aamupäivällä 5-7 ihmisen kerrottiin olevan loukussa raunioissa, pelastustyöt olivat käynnissä.

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi Flash-uutissivuston mukaan, että ensitietojen mukaan Venäjä on saattanut käyttää iskussa ballistisia ohjuksia.

– Ballististen ohjusten nopeus ja tuhovoima tiedetään, Ihnat kommentoi.

Hän kuitenkin korosti, että vasta ohjusten jäänteiden löytymisen ja tutkimisen jälkeen on mahdollista sanoa mistä oli kyse.

At least two people were killed and 31 injured, including four children, in a Russian missile strike against Kryvyi Rih on July 31, Governor Serhii Lysak reported.

Shocking reports of residential building hit in Kryvyi Rih. Amidst this, Putin dares to complain about attacks on Russia? He's out for more blood. pic.twitter.com/GeyiOmhMaC

⚡️ According to preliminary information, today russia attacked Kryvyi Rih using ballistic weapons, says the speaker of the Ukrainian Air Force Yurii Ihnat.

"You know how dangerous ballistic weapons are, how fast they can fly, and how destructive they are. We must wait until the… https://t.co/HAlY5oXRhF pic.twitter.com/dAN1JfiJNu

— FLASH (@Flash_news_ua) July 31, 2023