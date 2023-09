Venäjän Mustanmeren laivaston komentajan ja 30 upseerin kerrotaan kuolleen ohjusiskussa

Ukrainan erikoisoperaatioiden joukot tiedottaa Telegramissa, että Venäjän Mustanmeren laivaston komentaja ja 33 muuta upseeria kuoli Ukrainan ohjusiskussa, joka kohdistui Mustanmeren laivaston päämajaan Krimin Sevastopolissa perjantaina.

– Jos hän (komentaja) on elossa, hänen pitäisi jossain vaiheessa tulla esiin Venäjän mediassa. Katsotaan, toteaa The Wall Street Journalin ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov viestipalvelu X:ssä.

RBC-Ukraine-sivusto kertoi aiemmin, että perjantaisessa iskussa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä, joukossa korkea-arvoisia venäläiskenraaleita.

Sevastopolissa kerrotaan kuullun varhain tänä aamuna räjähdyksiä. Mustanmeren laivaston päämajasta sanotaan nousevan savua.

Miehitetyn alueen venäläisviranomaisen mukaan savu johtuu pahoin vaurioituneen rakennuksen jäänteiden purusta.

