Venäjän Mustanmeren laivaston ahdinko kasvaa

Venäjän Mustanmeren laivaston tilanne on käymässä entistä tukalammaksi, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelukatsauksessaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjän Mustanmeren laivasto on siirtänyt arvokkainta kalustoaan, kuten ohjusristeilijöitä pois Krimillä sijaitsevasta Sevastopolin laivastotukikohdasta.

Syyksi Brittitiedustelu arvioi Ukrainan kehittyneen pitkän kantaman iskukyvyn.

– Ukraina on saanut aloitteen luoteisella Mustallamerellä, mikä on pakottanut voimakkaan Mustanmeren laivaston puolustautumaan miehittämättömiltä pinta-aluksilta (USV), miehittämättömiltä ilma-aluksilta (UAV), ohjushyökkäyksiltä kuin myös erikoisoperaatioilta, Brittitiedustelu arvioi X:ssä.

Venäjä kykenee iskemään laivastonsa ohjusaseilla Ukrainaan myös Mustanmeren länsiosista, joten laivaston perääntyminen ei vaikuta oleellisesti Venäjän kykyyn iskeä Ukrainaan.

