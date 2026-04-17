Tilanne kiristyy Transnistriassa: Moldova kielsi Venäjän upseereilta pääsyn maahan

Moldova on julistanut Transnistrian alueella sijoitetun Venäjän sotilasosaston komentajan ja useita muita korkea-arvoisia upseereita ei-toivotuiksi henkilöiksi, kertoo Kyiv Post viitaten moldovalaiseen TV8-sivustoon.

Venäjä miehittää Transnistrian aluetta Itä-Moldovassa Ukrainan-vastaisella rajalla.

Toimenpide rajoittaa tehokkaasti upseerien liikkumista Transnistrian ulkopuolella, ja kaikki yritykset poistua alueelta voivat johtaa karkottamiseen ja pysyvään maahantulokieltoon.

Venäjän joukkojen läsnäolo Transnistriassa on peräisin Neuvostoliiton 14. armeijan jäänteistä, ​​jotka tukivat separatistijoukkoja vuoden 1992 konfliktin aikana.

Venäläisosaston arvioidaan koostuvan noin 1 200 sotilasta.

Moldovan viranomaiset ovat toistuvasti vaatineet Venäjän joukkojen ja ammusten vetämistä pois alueeltaan ja kuvailleet niiden läsnäoloa laittomaksi ja kansallisen itsemääräämisoikeuden loukkaukseksi.

Joulukuussa Venäjän kerrottiin lisänneen nopeasti liikekannallepanotoimia, droonien tuotantoa ja salaisia ​​operaatioita Transnistriassa horjuttaakseen Moldovaa ja lisätäkseen uhkaa Ukrainalle.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Kremlin huomion nykyinen keskittyminen Transnistriaan merkitsee Venäjän hybridioperaation alkua, mikä liittyy suunniteltuihin presidentinvaaleihin Transnistriassa vuonna 2026.

Operaation tarkoituksena on palauttaa Tiraspol venäläisen kaasun piiriin ja nostaa Venäjä-mielisten johtajien profiilia.