Erikoisjoukot iskivät ilmasta, Venäjän pelätty yksikkö yllätettiin

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen yksiköt iskivät Venäjän pelätyn Rubikon-yksikön logistiikkatukikohtaan miehitetyssä Manhushin asutuskeskuksessa Donetskin alueella.
Ukrainan erikoisjoukot julkaisi videomateriaalia (jutun alla) drooni-iskuista Facebook-sivullaan.
Rubikon-drooniyksikkö lukeutuu Venäjän asevoimien parhaimmistoon. Se on erikoistunut miehittämättömien järjestelmien käyttöön. Sen joukot on varustettu tehokkailla hyökkäysdrooneilla ja elektronisen sodankäynnin laitteilla.
Ukrainan erikoisjoukkojen torstain ja perjantain välisenä yönä tekemät drooni-iskut aiheuttivat useita räjähdyksiä ja suuria tulipaloja Rubikonin tukikohdassa
– Rubikon käyttää lähes kaikkia Venäjän federaatiossa saatavilla olevia hyökkäys- ja tiedusteludrooneja Ukrainan turvallisuus- ja puolustusvoimia vastaan, lukuun ottamatta Shahed-/Geran-lennokkeja, Ukrainan erikoisjoukot kertoo.
Ukrainan joukot etenivät Slovjanskin-Lymanin taktisella alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitskyin mukaan Venäjä valmistelee uutta maahyökkäystä Kaakkois-Ukrainassa ja hyödyntää strategista reserviään lisätäkseen 20 000 uutta sotilasta Ukrainassa oleviin joukkoihinsa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Ukrainan sotilastiedustelun arvion mukaan hyökkääjällä on noin 680 000 sotilasta Ukrainan rintamalla. Venäjä pyrkii valtaamaan koko Donbasin alueen syyskuuhun mennessä.