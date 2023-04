Venäjän moderni kalusto on loppumassa, mutta kylmän sodan varastoja riittää

Tappiot taistelukentällä ja länsimaiset pakotteet ovat syösseet Venäjän armeijan alamäkeen, mutta Moskovalla on silti tarpeeksi tulivoimaa jatkaakseen Ukrainan sotaa, kertoo Center for Strategic and International Studies -raportti CNN:n mukaan.

CSIS:n raportti näyttää karut luvut Venäjän sotilaallisista tappioista. Yhden arvion mukaan hyökkääjä olisi menettänyt lähes 10 000 kappaletta keskeisiä kalustoa, kuten panssarivaunuja, kuorma-autoja, tykistöä ja drooneja.

CSIS toteaa kuitenkin, että Venäjä voi turvautua kylmän sodan aikaisiin varastoihin korvatakseen numeroin sen, mitä se on menettänyt teknologiassa.

– Moskova on menettänyt sodan aikana 1 845-3 511 panssarivaunua, CSIS:n raportissa sanotaan. Sen uudempi, päivitetty T-72B3-pääpanssarivaunu, joka toimitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, on havaittu erityisen alttiiksi tuholle.

T-55-panssarivaunut, jotka otettiin käyttöön vuonna 1948, ovat nyt saapumassa taistelukentälle.

CSIS:n raportti korostaa Venäjän panssarivaunujen rakentamisen ongelmaa. Yksi vaunutehdas, UralVagonZavod, pystyy valmistamaan noin 20 panssarivaunua kuukaudessa. Toisaalla Venäjä menettää Ukrainassa keskimäärin lähes 150 kaikentyyppistä panssarivaunua kuukaudessa.

Erityisesti optisten järjestelmien osalta Venäjä luotti Ranskan tuontiin sotaa edeltävänä aikana. Pakotteiden takia Venäjä joutuu sijoittamaan vanhemmat, vähemmän kehittyneet tähtäimet jopa nykyaikaisimpiin panssarivaunuihinsa. Raportin mukaan laadukkaiden kuulalaakereiden osalta 55 prosenttia Venäjän sotaa edeltäneestä hankinnasta tuli Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Raportin mukaan länsimaisten komponenttien katoaminen ei tunnu vain panssarivaunuissa. Miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset, ohjukset ja elektroniset sodankäyntilaitteet tarvitsevat nykyaikaisia, korkean teknologian osia, joita Venäjä ei voi hankkia riittävästi sisäisiltä toimittajilta, ja toisaalta niitä on vaikea tuoda maahan länsimaisten pakotteiden vuoksi.

Samalla CSIS kuitenkin varoittaa, että Ukrainan ja sen länsimaisten tukijoiden ei pitäisi odottaa näiden toimitusongelmien lopettavan vihollisuuksia nopeasti.

– Pakotteet ja vientirajoitukset eivät ole hopealuoti, joka pakottaa Venäjän lopettamaan sodan, CSIS sanoo.

Sen raportin mukaan Venäjällä on edelleen numeeriset edut Ukrainaan nähden suurien varastojensa ansiosta.

– Vaikka tarkkaa tietoa Moskovan sotilasvarastoista ei ole julkisesti saatavilla, on karkeasti arvioitu, että helmikuussa 2023 Kremlin käytössä olevien lentokoneiden kokonaismäärä on ollut 13-15 kertaa enemmän kuin Ukrainalla. Venäjällä on lähes 7-8 kertaa enemmän panssarivaunuja ja neljä kertaa enemmän panssaroituja taisteluajoneuvoja ja sen laivasto on 12-16 kertaa suurempi kuin Ukrainan.

CSIS toteaa, että Venäjän numeeristen etujen kompensoimiseksi on elintärkeää, että länsimaat toimittavat Ukrainalle teknisesti ylivoimaista aseistusta.