Venäjän lentotukikohdan lähellä kerrottu räjähdyksistä

Saratovin alueella sijaitsevan Engelsin lentotukikohdan ilmatorjunnan väitetään tulittaneen tuntemattomia kohteita torstaina.

Meduza-lehden mukaan paikalliset asukkaat ovat kertoneet kuulleensa räjähdyksiä ja julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia ilmatorjuntaohjusten jättämistä vanoista. Asiasta kertovat myös venäläiset Baza– ja Mash-verkkomediat.

Saratovin kuvernöörin mukaan ilmatorjunta olisi tuhonnut aluetta lähestyneen kohteen.

Engelsin lentotukikohtaan on sijoitettu Venäjän strategisia pommikoneita, joita on käytetty risteilyohjusten laukaisemiseen ukrainalaiskohteita vastaan.

Lentokentälle on tehty joulukuun aikana ainakin kaksi iskua. Ukrainan epäillään toteuttaneen hyökkäykset pitkän kantaman lennokeilla.

Baza says that air defenses are active at Engels airbase in Saratov where two previous Ukrainian UAV attacks occurred. https://t.co/1Lsu3mI8R4 pic.twitter.com/0J3HKWVhrG

— Rob Lee (@RALee85) December 29, 2022