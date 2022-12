Näin Ukraina toteutti iskut Engelsin lentotukikohtaan

Kolmen venäläissotilaan kerrottiin kuolleen maanantaina uudessa lennokki-iskussa Volgan varrella sijaitsevaan Englesin lentotukikohtaan. Venäläismedian mukaan ilmatorjunta ampui alas kenttää lähestyneen pitkän kantaman lennokin.

Samaa lentotukikohtaa vastaan iskettiin myös joulukuun alussa. Ukrainan on epäilty käyttäneen hyökkäyksissä Tu-141-tiedusteludrooniin pohjautuvia laitteita, joihin olisi sijoitettu taistelukärki ja modernit navigointilaitteet.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt Trent Telenko huomauttaa Ukrainan yrittävän heikentää Venäjän ilmavoimien kykyä iskeä maata vastaan risteilyohjuksillaan.

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa kehitetty Tu-141 suunniteltiin taktisen tason tiedusteluun. Sen oletettiin läpäisevän Nato-maiden ilmatorjuntavyöhykkeet lentämällä ääntä hitaammin alle 300 metrin korkeudella.

Se täydensi Su-24MR-tiedustelulentokoneen kyvykkyyksiä, sillä lennokki olisi voitu lähettää kaikkein riskialttiimpiin tehtäviin. Ukrainan ilmavoimilla oli vuonna 2014 käytössään vain seitsemän vastaavaa lentokonetta, joista yksi vaurioitui tiedustelutehtävällä maan itäosien yllä.

Trent Telenko uskoo, ettei Ukraina olisi käyttänyt Tu-141-lennokkeja viimeaikaisissa iskuissa niiden vähäisen määrän vuoksi. Niistä olisi suurempi hyöty ilmatiedustelussa.

– Ajatus niiden muuttamisesta risteilyohjuksiksi on järjetön, Telenko tviittaa.

Asiantuntija uskoo Ukrainan ilmavoimien ymmärtäneen, että taktiseen tiedusteluun tarvitaan sekä miehitettyjä koneita että lennokkeja. Tu-141:n toimintasäteeksi on myös kerrottu 450 kilometriä, mikä ei riittäisi syvälle Venäjälle tehtyihin iskuihin. Räjähdekuorman kanssa toimintasäde voisi kutistua entisestään.

Vaihtoehtoisen teorian mukaan polttoainesäiliöllä varustettu Tu-141 voisi suorittaa tiedustelua kohteen yllä, jonne iskisi jokin toinen lennokkimalli. Trent Telenkon mukaan hyökkäyslennokki olisi todennäköisesti potkurikäyttöinen.

Noin 150 kilometrin tuntinopeudella lentävä potkurilennokki saavuttaisi kohteen 600 kilometrin päässä noin neljässä tunnissa. Telenkon mukaan Engelsin tukikohdassa kuvatut vauriot olisivat voineet syntyä noin kahden kilon pommeista, jotka olisi muokattu FPV-16-raketeista.

Ukrainan alueella olevien ilmatorjuntajärjestelmien välisten katvealueiden läpi lentäminen avaisi tien syvemmälle Venäjälle.

– Venäjän ilmapuolustuksen läpäisy oli helppoa. Ilmatorjuntavyöhykkeitä ei luultavasti ollut ollenkaan. Venäjä on vetänyt S-300PS-, S-300PM-, S-300V4- ja S-400-pattereitaan eri puolilta maata ja lähettänyt niitä HARM-tutkaohjusten tuhottavaksi Ukrainaan, Telenko tviittaa.

— Trent Telenko (@TrentTelenko) December 27, 2022