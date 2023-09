Venäjän kouluissa pidetään oppitunti vaalien rehellisyydestä

Venäjän opetusministeriö on määrännyt koulut järjestämään 25. syyskuuta oppitunnin, jossa lapsille ja nuorille kerrotaan väitteitä Venäjän vaalien luotettavuudesta ja rehellisyydestä. Asiasta kertoo riippumaton uutissivusto Meduza.

Ministeriö on julkaissut verkossa oppimateriaalit tunnille. Niissä väitetään, että Venäjän vaalijärjestelmässä ”jokaisen mielipide otetaan huomioon” ja että maan vaalien tulokset ovat ”täysin tarkkoja ja objektiivisia”.

Venäjän seuravaat presidentinvaalit on määrä järjestää ensi vuoden maaliskuussa.

Kouluissa lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan omien vaalien järjestämistä. Yläaste- ja lukioikäiset oppilaat pääsevät äänestämään siitä, mitä uutta heidän kouluilleen pitäisi rakentaa. Tätä nuoremmat lapset äänestävät satumaan presidentistä. Ehdokaslistalla ovat muun muassa Nalle Puh ja noita-akka Baba Jaga.

