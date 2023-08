Koulun historian kirja kirjoitettiin uusiksi Venäjällä – luvut otsikoitu villisti

Venäjällä on ilmestynyt uusi historian kirja, joka on tarkoitettu 11. luokalle eli noin 16-17-vuotiaille opiskelijoille.

Tiettävästi oppikirja on maan entisen kulttuuriministerin Vladimir Medinskin käsialaa. Kannessa on kuva ohjuksesta ja Kertšinsalmen sillasta (kuva alla).

Asiasta kertoo X-viestipalvelussa venäläissyntyinen, nykyisin Saksassa asuva tutkija ja Itä-Euroopan asiantuntija Sergej Sumlenny.

Kirjassa on muun muassa seuraavat luvut: ”USAn painostus Venäjää kohtaan”, ”Lännen Venäjä-strategiaan vastaaminen”, ”Historian väärentäminen” (otsikko viittaa lännen ”väärentämiseen”), ”Natsismin uudelleenherääminen” (tarkoittaen länttä), ”Ukrainan uusnatsismi”, ”Vallankaappaus Ukrainassa 2014”, ”Krimin palauttaminen”, ”Donbasin kohtalo”, ”Sotilaallinen erikoisoperaatio”, ”[Venäjän] Uudet alueet” sekä ”Venäjä on sankarien maa”.

Sumlenny kertoo tarkistaneensa sekä Josif Stalinin (1952) sekä Leonid Brežnevin (1982) ajalla käytettyjä historian koulukirjoja.

– Niiden luvut olivat huomattavasti vähemmän politisoituneita ja keskittyivät paljon vähemmän muihin maihin kuin tämä, Sumlenny toteaa ja tähdentää, ettei tällä tarkoita, etteikö Neuvostoliitto olisi ollut ”totalitaristinen pahan imperiumi”.

– [Vladimir] Putinin Venäjä on tosiaankin uusi ja hienostunut pahuuden ruumiillistuma.

