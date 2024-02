Venäjän komentajalle potkut: Väitetään lähettäneen sotalaivan tuhoonsa

Entinen Venäjän Mustanmeren laivaston komentaja, amiraali Viktor Sokolov saattoi tulla erotetuksi tehtäviin määrättyään Ukrainan drooni-iskun kohteeksi joutuneen maihinnousualus Tsezar Kunikovin merelle ilman toimivaa moottoria, arvioi brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen X-viestissään.

Ukrainalainen meridrooni upotti 112 metriä pitkään Tsezar Kunikoviin kuluvan viikon keskiviikkona. Tsezar Kunikov oli kolmas Ropucha-luokan maihinnousualus, jonka Ukraina on sodan aikana tuhonnut. Tämän lisäksi Ukraina on vaurioittanut pahasti yhtä saman luokan alusta.

Seuraavana päivänä Sokolov ilmeisesti erotettiin Mustanmeren laivaston komentajan paikalta. Hän oli toiminut virassa elokuusta 2022 lähtien.

Virallisesti Sokolovin potkuja ei ole Venäjän virallisessa mediassa selitetty. Mysteeriksi on jäänyt myös se, mitä alus teki Alupkan kaupungin edustalla Krimin niemimaalla.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden spekulaatioiden mukaan Tsezar Kunikovin järjestelmissä oli ilmennyt vakava tekninen vika, ja alus lähti Novorossijskin satamasta kohti Krimillä sijaitsevaa Sevastopolia huoltoa varten. Koska alus ei kyennyt vian vuoksi liikkumaan, oli sen liikkuminen hinaajien varassa.

Sokolovin uskotaan olevan tietoinen Ukrainan meridroonien muodostamasta uhasta, mutta määräsi Tsezar Kunikovin merelle tästä huolimatta.

Päätös osoittautui alukselle kohtalokkaaksi.

Lähteiden mukaan Ukrainan iskussa ei kuollut yhtäkään ihmistä, sillä alus evakuoitiin onnistuneesti. Sotilaita kuitenkin loukkaantui vakavasti.

Se, että alusta hinattiin Sevastopoliin saattaa myös kertoa mielenkiintoisen yksityiskohdan Venäjän kyvystä huoltaa aluksiaan. Ukraina tuhosi joulukuun lopussa Feodosian satamassa huollossa olleen maihinnousualus Novotšerkasskin. Se, että Tsezar Kunikovia hinattiin Sevastopoliin eikä lähempänä Novorossijskia sijaitsevaan Feodosiaan puoltaa sitä, että Feodosian satamaiskussa syntyneitä vaurioita ei ole vieläkään onnistuttu korjaamaan.

