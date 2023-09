Venäjän kerrotaan käyttävän Zaporižžjan ydinvoimalaa kidutuskammiona

Venäjän asevoimat ja valtiollinen ydinenergiayhtiö Rosatom muuttivat miehitetyn Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan kidutuskammioksi, ja ainakin yksi työntekijä kuoli.

Asiasta kertoo Radio Svoboda viitaten ukrainalaisen Truth Hounds -järjestön tuoreeseen Nuclear prison: how Rosatom turned Europe’s largest nuclear power plant into a torture chamber and how the world can stop it -tutkielmaan.

Truth Hounds dokumentoi Venäjän sotarikoksia Ukrainassa.

– Todistajat kertoivat Truth Houndsille laittomien vankiloiden verkostosta ydinvoimalan alueella ja Enerhodarin kaupungissa, joissa siviilejä kidutetaan ja kohdellaan epäinhimillisesti, järjestö kertoo tiedotteessaan.

Järjestön lakiasioista vastaava johtaja Dmytro Koval kertoo Radio Svobodalle tutkimusten osoittavan, että Venäjän valtionyhtiö Rosatom on suoraan osallinen Venäjän miehitysjoukkojen toteuttamissa kidutustoimissa, joita kohdistetaan Zaporižžjan ydinvoimalan työntekijöihin.

– Dokumentoimme muun muassa niitä kidutuskäytäntöjä, joilla kohdistettiin henkistä ja fyysistä väkivaltaa Ukrainan kansalaisiin – sähköshokit, vesikidutus, pahoinpitely, epäinhimilliset vankilat ja nälässä pitäminen.

– Dokumentoimme myös esimerkkejä, joissa ihmisiä vietiin kidutuskammioihin ydinvoimala-alueella sijaitsevista Rosatomin edustajien toimistoista. Dokumentoidut esimerkit osoittavat selvästi, että ydinvoimalan alueella olleet Rosatomin työntekijät eivät voineet olla tietämättä työntekijöiden kidutustapauksista ja katoamisista. Olemme dokumentoineet tapauksia, joissa Rosatomin edustajat ovat soittaneet kidutuksen kohteeksi joutuneille saadakseen heidät tekemään yhteistyötä, Koval sanoo.

Hänen mukaansa useimmissa tapauksissa Rosatom ei ryhtynyt toimiin puuttuakseen ukrainalaisen henkilöstön kidutukseen, vaan usein jopa myötävaikutti siihen, että kidutukset toteutuivat.

– Rosatom osallistui kidutukseen ja epäinhimilliseen kohteluun liittyvän käytännön muodostamiseen ja toteuttamiseen. Kidutukset eivät välttämättä tapahtuneet ydinvoimalan alueella. Yleensä ne tapahtuivat muissa paikoissa. Ydinvoimala kytkeytyy kuitenkin hyvin selvästi näihin kidutuksiin, koska sieppaukset ja vangitsemiset alkoivat ydinvoimalan alueella ja koska henkilöt olivat ydinvoimalan työntekijöitä.

Koval huomauttaa, että alueella olevat venäläisyksiköt syyllistyivät näihin rikoksiin. Hänen mukaansa kyseessä voivat olla asevoimien tai turvallisuuspalvelu FSB:n joukot.