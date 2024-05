Ukrainan tilanne kohenee Harkovan alueella

Ukrainan tilanne on kohentunut Harkovan alueella, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan.

Puolustajan tilannetta on kuvailtu vaikeaksi Venäjän hyökättyä voimakkaasti kaupungin alueen pohjoisosissa.

Nyt Ukrainan sanotaan onnistuneen puolustuslinjojen vakiinnuttamisessa, ISW kertoo katsauksessaan viestipalvelu X:ssä.

ISW:n arvioi perustuu lukuisiin lähteisiin Ukrainan asevoimissa.

Ajatushautomon mukaan Venäjän hyökkäyksien vauhti on laantunut, mikä on helpottanut puolustajan tilannetta.

Katsauksen mukaan puolustajan ilmatorjuntakyky ei riitä torjumaan hyökkääjän ilmaiskuja. Venäjän kerrotaan iskeneen voimakkaasti Harkovan kaupunkiin, mikä on heikentänyt Ukrainan puolustusta.

ISW arvioi, että Ukrainan ilmatorjuntakyvyn kehittäminen on tärkeää hyökkääjän ilmaiskujen pysäyttämiseksi.

Iso osa Harkovaan kohdistuneista ilmaiskuista on ISW:n mukaan tehty Venäjän puolelta, mihin Ukraina ei ajatushautomon mukaan kykene tällä hetkellä vaikuttamaan.

Ajatushautomon mukaan merkittävä syy tilanteelle on se, että länsimaat ovat haluttomia sallia Ukrainan iskeä Venäjä puolella sijaitseviin kohteisiin.

NEW: Ukrainian officials reported that Ukrainian forces are stabilizing the situation along the northern border in Kharkiv Oblast and that the tempo of Russian offensive operations in the area continues to decrease. (1/4) pic.twitter.com/Arn93QwSMe

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 17, 2024