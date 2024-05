Ukraina iski yöllä rajusti: Venäjä selittää torjuneensa yli sata dronea

Ukraina iski droneilla perjantain vastaisena yönä ainakin kolmeen kohteeseen. Se hyökkäsi usean dronen voimin Tuapsen öljyjalostamon alueelle Krasnodar Kraihin. Dronet iskivät myös runsaan sadan kilometrin päässä sijaitsevaan Novorossijskin kaupunkiin, jossa sijaitsee suuri teollisuussatama. Yhtenä Ukrainan kohteista oli myös Sevastopolin kaupunki Krimin vallatulla niemimaalla.

Tuapsen öljyjalostamossa syttyi tulipalo. Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy, miten öljyjalostamoon lentää drone, joka räjähtää. Tuolloin jalostamolla palaa jo. Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan kukaan ei loukkaantunut tai kuollut öljyjalostamolla.

Tuapsen jalostamo on omistajansa Rosneftin neljänneksi suurin ja öljyjätin ainoa jalostamo Mustanmeren rannikolla. Edellisen kerran jalostamo kärsi tuhoja tammikuussa. Tuolloinkin Ukraina lähetti itsemurhadronet sen kimppuun.

Sevastopolissa puolestaan kuultiin useita räjähdyksiä. Venäläisen Telegramin uutiskanava Bazan mukaan ne ovat johtuneet ilmapuolustuksen toiminnasta niiden torjuessa ohjuksia ja droneja. Tarkempaa tietoa Sevastopolin tilanteesta ei ole. Kansainvälinen tietoverkkoyhteyksien toimintaa monitoroiva Netblocks-järjestö nimittäin kertoi perjantaiaamuna, että internet-yhteydet Sevastopoliin katkesivat. Iskut aiheuttivat myös laajoja sähkökatkoja.

Venäjän puolustusministeriö ei kertonut Ukrainan iskujen onnistumisesta. Sen sijaan se listasi perjantaiaamuna Telegram-kanavallaan, mitä oli väitetysti torjunut: 51 dronea Krimillä, 41 Krasnodarissa, kuusi Belgorodissa ja yhden Kurskissa. Mustallamerellä Venäjä väitti tuhonneensa kuusi Ukrainan meridronea.

Fires are burning in Novorossiysk, Russian Federation, after Ukrainian drone strikes.

The port of Novorossiysk is without power. Many areas of Sevastopol, occupied Crimea, are in a blackout as well. pic.twitter.com/Lr1E2zWHPe

