Arvio Sergei Shoigun siirrosta: Wagner-johtaja sai kostonsa haudan takaa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin siirsi toukokuussa puolustusministeri Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi. Shoigun entistä tehtävää hoitaa jatkossa ex-varapääministeri, ekonomistitaustainen Andrei Belousov.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Belousov tuntee tilastot paremmin kuin panssarivaunut. 65-vuotiaan ”harmaapukuisen byrokraatin” valinnan on katsottu viittaavan siihen, että Vladimir Putin varautuu pitkäaikaiseen konfliktiin Natoa vastaan.

Venäläinen toisinajattelija, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski sanoo vaihdoksen tarkoittavan sitä, että edesmennyt Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin ”on saanut kostonsa haudan takaa”.

Prigozhin arvosteli Bahmutin taistelun aikaan poikkeuksellisen avoimesti ja kovasanaisesti Sergei Shoigua ja yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovia. Lyhyeksi jääneen viimekesäisen Wagner-kapinan julkilausuttuna tavoitteena oli poistaa nämä kaksi hahmoa asevoimien johdosta.

– Vaikuttaa siltä, että Putin on ottanut opiksi Prigozhinin esittämästä arvostelusta Venäjän sotilasjohtoa kohtaan vuosi tämän mystisen kuoleman jälkeen. Tämä johti puolustusministeri Sergei Shoigun korvaamiseen, Mihail Hodorkovski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän muistuttaa, ettei Belousovilla ole sotilastaustaa, kuten ei ollut Shoigullakaan. Uusi puolustusministeri ei edes suorittanut asepalvelusta Neuvostoliitossa.

– Tällä ei ole kuitenkaan väliä, koska Venäjällä puolustusministerin päätehtävä on huolehtia huollosta ja budjetista, ei asevoimien johtamisesta. Yleisesikuntapäällikkö hallinnoi joukkoja, Hodorkovski toteaa.

Kremlin arvioidaan ohjaavan asevoimille vuodessa noin 110 miljardia euroa eli kahdeksan prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Belousovin tehtävä on huolehtia siitä, että rahavirtaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

– Kremlissä hänet nähdään tiukkana valvojana, jota tarvitaan puolustusmenoihin liittyvän korruption kitkemiseen. Hän ei ole ollut mukana missään korruptioskandaaleissa eikä luultavasti hyväksy alaisiltaan korruptiota, Hodorkovski jatkaa.

Puolustusministerin vaihdon voi nähdä reaktiona Yhdysvaltain tuoreimmalle Ukraina-apupaketille.

– Putin varautuu kulutussotaan ja toivoo, että lännessä väsytään ennen kuin hänen hallinnoltaan loppuvat rahat ja inhimilliset voimavarat, Mihail Hodorkovski toteaa.

