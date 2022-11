Venäjän kansanedustaja myöntää: Vladimir Putin ei odottanut tällaista

Venäläinen kansanedustaja Jelena Drapeko kertoo Kremlin yllättyneen siitä, että länsimaat alkoivat lähettää raskaista aseita Ukrainaan Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut Twitterissä videon Jelena Drapekon haastattelusta, jossa toistuvat Moskovan virallisen narratiivin propagandistiset linjaukset.

Kansanedustajalta kysytään, mitä hän vastaa niille ihmisille, jotka syyttävät Venäjää hyökkäämisestä Ukrainaan.

– Nämä ihmiset pitävät Ukrainaa toisena maana, joka on meille vieras. Ukraina on osa maatamme (Venäjää). Siellä on venäläisiä. Eikä vain Donbassissa. Heitä on kaikkialla Ukrainassa. Odessa on venäläinen kaupunki, ja Harkova on venäläinen kaupunki, Drapeko sanoo.

Kremlin virkamiehien ja hallinnon propagandistien julkisena pyrkimyksenä on ollut hävittää kaikki jäljet Ukrainan kansallisesta identiteetistä. Tarkoituksena on hävittää Ukrainan valtiollinen asema ja kieltää Ukrainan oikeus olemassaoloon.

Drapeko kertoo ymmärtävänsä Venäjän presidentti Vladimir Putinia, joka ”odotti viime hetkeen asti operaation käynnistämistä”.

– Ja ymmärrän, ettei hänkään luultavasti odottanut näin pitkää erikoisoperaatiota. Kaikki luulivat, että kyseessä olisi poliisioperaatio, Drapeko toteaa.

Todellisuudessa kyse ei ole rajoitetusta erikoisoperaatioista, vaan Venäjän laajamittaisesta hyökkäyssodasta, joka alkoi viime helmikuussa.

Drapekon mukaan ”kukaan ei odottanut, että koko maailma – 50 eurooppalaista maata ja Australia, USA sekä Kanada – alkaisi lähettää raskaita aseita (Ukrainaan)”.

– Se oli meille epämiellyttävä yllätys.

"No one thought that when we attacked Ukraine (and Ukraine is Russia), all those countries would start sending heavy weapons in response. It was an unpleasant surprise for us", – Elena Drapeko, member of Russian Parliament. pic.twitter.com/zgLgcj1An6

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 29, 2022