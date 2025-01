”Venäjän kansan sietokyky ei ole loputon”

Läntisissä arvioissa on toistunut yhä useammin oletus, että Ukraina olisi häviämässä sodan ja että sen kannattaisi pyrkiä pikaiseen rauhaan uusien tappioiden välttämiseksi. Tällainen pessimismi perustuu Ukrainan entisen apulaispuolustusministerin Alina Frolovan mukaan vääristyneeseen kuvaan sodan kokonaistilanteesta.

Yhdysvaltalainen puolustusasiantuntija Michael Peck on Frolovan kanssa samoilla linjoilla. Tilanne on hänen mukaansa Ukrainan kannalta haasteellinen, mutta ei suinkaan hälyttävä.

– Huoleen on aihetta, mutta se ei ole sama asia kuin että Ukraina olisi tappion partaalla, kuten joissakin raporteissa annetaan ymmärtää, Peck sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän eteneminen vaikuttaa hänen mukaansa merkittävältä vain siksi, että venäläisten sotilaallinen suorituskyky on toistaiseksi ollut kaikkea muuta. Valloittaakseen alle viidenneksen Ukrainasta Venäjä on kärsinyt jo yli 800 000 sotilaan tappiot. Viime vuonna 4 168 neliökilometrin valtaaminen vaati noin 102 venäläistä kuolonuhria neliökilometriä kohti.

– Taistelut pienistä ukrainalaisista kaupungeista ja syrjäisistä kylistä saivat myyttiset mittasuhteet – ei siksi, että ne olisivat olleet ratkaisevia, vaan siksi, että Ukraina pystyi pitämään ne niin kauan ylivoimaista vihollista vastaan. Bahmutin tai Mariupolin menettäminen on symbolisesti tuskallista, mutta Kiovan tai Harkovan menetys olisi ollut paljon pahempaa, Peck huomauttaa.

Ukrainalaisten sotataito, nerokkuus ja kestävyys sekä venäläisten jatkuvat virheet ovat hänen mukaansa taanneet sen, että hyökkääjä on kyennyt vain vaatimattomiin voittoihin äärimmäisen raskain tappioin. Kuvaavaa on myös se, että ukrainalaisjoukot hallitsevat edelleen noin puolta syksyllä miehittämistään Kurskin alueista, vaikka Venäjän vastahyökkäyksiin on osallistunut tuhansia pohjoiskorealaisia sotilaita.

Ellei jotakin odottamatonta käännettä tapahdu, Vladimir Putinin armeija joutuu Peckin mukaan jatkossakin käymään raastavaa kulutustaistelua, joka nielee runsaasti miehiä ja rahaa.

– Venäjällä on enemmän resursseja kuin Ukrainalla, mutta eivät senkään resurssit ole rajattomat, eikä Venäjän kansan sietokyky ole loputon, hän toteaa.

Se, voiko Ukraina voittaa, riippuu hänen mukaansa voiton määritelmästä. Jos voitolla tarkoitetaan sitä, että ukrainalaiset karkottavat kaikki venäläisjoukot alueeltaan Krim ja Venäjään laittomasti liitetyt itäiset alueet mukaan lukien, se on hänen mielestään tässä vaiheessa epätodennäköistä.

– Mutta jos voitolla tarkoitetaan sitä, että Ukraina selviytyy sodasta itsenäisenä, taloudellisesti ja poliittisesti elinkelpoisena kansakuntana, voitto on enemmän kuin saavutettavissa, hän kiteyttää.

