Suomen sotilaat vakoilevat kohta ilmalaivoilla, väittää venäläislehti

Suomen sotilastiedustelu on hiljattain testannut suomalaisen startup-yrityksen ilmalaivoja kerätäkseen signaalitiedustelutietoa Leningradin sotilaspiiristä. Näin väittää venäläinen sotilasalan sivusto Voennoje Obozrenie.

Julkaisun mukaan Kelluu-yrityksen ilmalaiva on varustettu elektro-optisella asemalla, jonka avulla alus voi suorittaa tiedustelua mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Lisäksi autonomisen sähköisen tiedustelun järjestelmän ansiosta ilmalaiva pystyy jatkuvasti seuraamaan sähkömagneettista spektriä reaaliaikaisesti. Järjestelmää ohjataan etänä sisäänrakennetun Starlink-satelliittiviestintäpäätteen kautta, ja antureiden keräämät tiedot käsitellään tekoälyalgoritmeilla.

Voennoje Obozrenie väittää, että Suomen sotilastiedustelun nykyinen signaalitiedustelukyky ilmassa on vaatimaton, sillä puolustusvoimilla on vain kaksi Airbusin C295M-tiedustelukonetta. Julkaisu jättää mainitsematta, että Suomen ilmasta tapahtuva signaalitiedustelukyky on todellisuudessa kasvanut huomattavasti Nato-jäsenyyden myötä. Sen johdosta liittolaisten koneet ja dronet käyttävät Suomen ilmatilaa tiedusteluun harva se päivä ja myös jakavat saamansa tiedustelutietoa ilmatilan omistajalle.

Voennoje Obozrenie väittää, että Suomen sotilastiedustelu on osoittanut aiemmin mielenkiintoa turkkilaisia Akinci- ja TB3- eli Bayraktar-lennokkeja kohtaan. Turkkilaisia laitteita olisi kuitenkin sen mukaan lakattu harkitsemasta, sillä ne ovat alttiita häirinnälle.

Julkaisu kertoo hieman uhkaavaan sävyyn, että Kelluu-startupia rahoittavat Naton rakenteet, joiden ”tehtävänä on kiihdyttää sotilaallista tutkimusta”. Tämä viittaa siihen, että Kelluu valittiin joulukuussa mukaan Naton DIANA-kehitysohjelmaan vuodelle 2025.

Kelluu on vuonna 2018 perustettu vetykäyttöisiä, itseohjautuvia ilmalaivoja valmistava yritys Joensuusta. Vuonna 2022 sen kerrottiin tavoittelevan Suomen kattavaa ilmalaivojen maa-asemaverkon rakentamista. Vision mukaan Suomi voitaisiin kattaa viidellä maa-asemalla. Käytännössä nämä ilmalaivat ovat kuvaus- ja monitorointilaitteita. Kelluun ilmalaivoja ja tarkkailupalveluita on hyödynnetty esimerkiksi sähkölinjojen kunnon valvonnassa ja metsätuhojen arvioinnissa.

Verkkouutisten tavoittama Kelluun toimitusjohtaja Janne Hietala myöntää, että yritys valmistaa kaksikäyttötuotteita. Kaksikäyttötuote tarkoittaa tuotetta jota voidaan käyttää sekä siviilissä että sotilaallisiin tarkoituksiin.

– Mistä venäläinen sivusto on keksinyt meidät esille nostaa, en ole varma. Kotipaikkamme Joensuu rajan lähellä voi selittää jotain, Hietala sanoo.

Hän huomauttaa, että helmikuussa Pohjois-Karjalan maakuntalehti Karjalainen julkaisi Venäjän Suomen-suurlähettilään Pavel Kuznetsovin laajan haastattelun. Myös Kuznetsov nosti haastattelussa Kelluun tikunnokkaan.

– Ilmalaivoja liikkuu, harjoituksia on Itämerellä. Meillä ei ole sotapsykoosia, toisin kuin Suomella ja Euroopalla. Emme ole valmistelemassa sotaa Naton kanssa, Kuznetsov sanoi Karjalaisessa.

Hietala huomauttaa, että muita ilmalaivoja ei Suomessa lennä. Kelluu on ainoa.

Eräänlaista mainosta kai tämäkin?

– No, me emme ole sentyyppinen yritys että ihan ensimmäisenä lähtisimme .ru-päätteisillä sivustoilla markkinoimaan, Hietala naurahtaa.