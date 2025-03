Pohjois-Korean eliittisotilaat nyt vankeina, kertovat karuista kokemuksistaan

Venäjälle lähetetyistä 12000 pohjoiskorealaisesta sotilaasta vain kaksi on jäänyt kiinni hengissä. Heidän sotakokemuksistaan ja aiemmasta elämästään Pohjois-Koreassa on nyt saatu lisätietoa.

21-vuotias Baek ja 26-vuotias Ri (nimet muutettu) ovat Korean kansanarmeijan erityisjoukkojen sotilaita. Joukko koostuu jopa 80000 miehestä ja se suorittaa sotilaallisia, poliittisia ja psykologisia tehtävänantoja. Molemmat miehet kertovat työskennelleensä Pohjois-Korean tiedustelutoimiston alaisuudessa, jossa tehdään peiteoperaatioita kuten kommandoiskuja ja soluttautumista.

Sotilaiden tarinan on muun muassa eteläkorealaisten medioiden pohjalta koostanut X-ketjuksi brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen.

Kurskiin lähetetyissä pohjoiskorealaisten pataljoonissa oli jokaisessa noin 500 miestä ja heitä valvomassa 1-2 valtion turvallisuusviraston virkamiestä. He kertoivat sotilaille, että antautuminen on maanpetos, eikä sitä sallita. Jos kiinnijääminen uhkaa, pitää tehdä itsemurha. Jos on loukkaantunut, eikä siihen pysty, toverien on hoidettava tappo.

Ri ja Baek olivat yksikkönsä ainoat eloonjääneet. Owenin mukaan he saivat vakavia vammoja, jonka vuoksi he eivät voineet tehdä itsemurhaa ja muut pohjoiskorealaiset ympäriltä olivat kuolleet.

Ri, tiedustelussa toimiva tarkka-ampuja, kertoo, että hänet värvättiin pakolliseen, 10 vuotta kestävään asepalvelukseen 17-vuotiaana. Hän ei ole nähnyt vanhempiaan vuosikymmeneen. Kiväärimies Baek liittyi armeijaan vapaaehtoisesti vuonna 2021 ja sai koulutusta kolme vuotta.

Nuorukaiset olivat Pohjois-Korean ylempään luokkaan kuuluvien vanhempien lapsia, joten he saivat nauttia etuoikeuksista, kuten pääkaupunki Pjongjangissa asumisesta, englannin opiskelusta sekä älypuhelimen omistamisesta. Toki älypuhelimista pääsy oli rajattu vain Pohjois-Korean suljettuun intranettiin.

Kumpikin miehistä lähetettiin Venäjälle loppuvuodesta 2024. Ri sanoo saapuneensa Vladivostokin harjoitteluleirille lokakuun alussa ja matkustaneensa Kurskiin joulukuun puolivälissä. Baek saapui Venäjälle ensin marraskuussa ja jatkoi Kurskiin tammikuun alussa.

Kumpikaan heistä ei aluksi ymmärtänyt, mihin oli menossa. Heille annettiin Venäjän armeijan univormut sekä tekaistut venäläiset sotilashenkilökortit.

Harjoittelu vastasi heidän mukaansa pohjoiskorealaista, mutta lisättynä lennokki-uhkiin varautumisella. Erään kuolleen sotilaan päiväkirjamerkinnästä löytyy tikku-ukoin raapustettu havainnollistus pohjoiskorealaisten drone-taktiikasta: yksi asettuu syötiksi, kun kaksi muuta koettavat ampua lennokin alas.

Kommunikaatio venäläisten kanssa oli niukkaa.

– Alempiarvoisina sotilaina emme juuri olleet tekemisissä heidän kanssaan. Ylemmät hoitivat kaiken – ammukset, tarvikkeet, vaatetuksen. Pohjoiskorealaisten ja venäläisten sotilaiden välillä ei juuri ollut suoraa yhteydenpitoa, he kertovat.

Tappiot olivat kovia. Ri’n mukaan lähes kaikki, joiden kanssa hän tuli Venäjälle, ovat kuolleet. Hänen komppaniassaan oli alun perin 63-65 miestä.

– He ovat kaikki kuolleet. Olen ainoa jäljellä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun koin oikeaa taistelua. Kun näin toverieni ruumiit, mielessäni risteili paljon ajatuksia.

– Jotkut räjäyttivät itsensä [välttääkseen kiinnijoutumisen], heistä jäi runneltuja, päättömiä ruumiita.

Ri oli yksi komppaniansa viimeisiä, jotka lähetettiin taisteluun. Myös aiemmat pataljoonat olivat kärsineet raskaita tappioita. Ri’n komppania toteutti ensin tukiroolia, eli hoiti logistiikkaa sekä pelasti haavoittuneita, aina siihen saakka ”kunnes ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin alkaa taistella itse”.

Ri ja Baek haavoittuivat vakavasti vain muutaman päivän kuluttua etulinjaan saavuttuaan. Baek sai sirpalevammoja ja menetti tajuntansa ennen kuin ehti tappaa itsensä. Ukrainan erikoisjoukot löysivät Baekin viiden päivän päästä ja suostuttelivat tämän olemaan räjäyttämättä itseään kranaatilla.

Ri kertoo, että hänen yksikkönsä tuhottiin drone-iskuilla ja tykistötulella. He luottivat Venäjän tykistön tukeen, mutta venäläiset keskittyivätkin vihollisen linjojen sisäpuolelle ampumiseen eivätkä omien joukkojen suojaamiseen. Tämä johti Ri’n mukaan tarpeettoman suureen uhrilukuun.

Sekä Ri että Baek nimeävät Ukrainan lennokit suurimmaksi uhaksi. Ri väittää pohjoiskorealaisten ampuneen ne alas, kun taas venäläisjoukot hänen mukaansa ohjeistivat joko ”pakenemaan tai piiloutumaan”. Toisaalta Ri kuitenkin myöntää, ettei ole juurikaan saanut drone-koulutusta perusteita lukuun ottamatta ja minkäänlaista strategiaa niiden suhteen ei opetettu.

– Aliarvioimme miehittämättömät ilma-alukset. Dronet olivat… valtavan tuhoisia. Menetimme niin monta ihmistä niiden takia, hän myöntää.

Molemmat miehet jäivät kiinni 9. tammikuuta ja ovat nyt Ukrainan sotavankeina. He ovat toipumassa vammoistaan. Paluu Pohjois-Koreaan on epätodennäköinen, sillä siellä odottaisi vankila tai heidät teloitettaisiin. Etelä-Korea on tarjoutunut ottamaan heidät vastaan.

Ukraina kävi helmikuussa Etelä-Korean kanssa neuvotteluja pohjoiskorealaisten sotavankien luovuttamisesta Etelä-Koreaan.

