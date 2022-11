”Venäjän joukot on häädettävä – keskusteluja ei tarvita”

Yhdysvallat on kulissien takana kannustanut Ukrainaa ilmaisemaan valmiutensa neuvotteluihin Venäjän kanssa, kertoo Washington Post -lehti.

Ajatuksena ei lehden mukaan ole painostaa presidentti Volodymyr Zelenskyiä myönnytyksiin, vaan välttää vaikutelma, että sodan pitkittyminen johtuisi Ukrainasta eikä julmaa hyökkäyssotaa käyvästä Venäjästä.

Suomen Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Edward Hunter Christie huomauttaa twiittiketjussaan artikkelin sisältämästä asiavirheestä. Venäjän laajamittaiset ilmaiskut Ukrainan kaupunkeihin ja kriittiseen infrastruktuuriin eivät hänen mukaansa voi olla vastaus Kertšinsalmen siltaan kohdistettuun Ukrainan iskuun, kuten artikkeli antaa ymmärtää, vaan niiden valmistelu on useista todisteista päätellen käynnistetty jo huomattavasti aikaisemmin.

Yhdysvalloille ja muille läntisille liittolaisille Hunter Christie painottaa, että sillä, mitä presidentti Vladimir Putin ajattelee Krimistä tai mistään muustakaan Ukrainan alueesta, ei pitäisi olla mitään merkitystä.

– Se, mikä merkitsee, on kansainvälinen oikeus ja meidän ylimmäinen intressimme pakottaa Moskova noudattamaan sitä. Ensimmäistäkään aluekaappausta ei pidä jättää haastamatta, hän sanoo.

– Tämän sodan perustavanlaatuisena opetuksena pitäisi olla täydellinen ymmärrys siitä, että sillä, mitä Putin ajattelee tai tuntee (tai yrittää saada meidät luulemaan, että hän ajattelee tai tuntee), on nollan verran merkitystä. Meidän on ajateltava pelotetta ja kovia kannustimia, kun nujerramme tuota rikollista psykopaattia, hän toteaa.

Edward Hunter Christien mukaan Putinin on menetettävä kaikki vuoden 2014 jälkeen saavuttamansa asiat ja vielä vähän ylikin.

– Tämä on tapa antaa hänelle, hänen hallinnolleen, hänen valtakoneistolleen ja mille tahansa seuraajahallitukselle omalta kannaltamme välttämätön opetus: aggressio ei kannata. Ei ollenkaan. Meidän on pysyttävä järkähtämättöminä.

Presidentti Zelenskyin ilmoituksessa, että hän ei ole toistaiseksi valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa, ei Hunter Christien mielestä ole mitään väärää.

– Keskusteleminen rikollisen hallinnon kanssa on yliarvostettua, mitä tulee vallitseviin tosiasioihin. Päämäärän pitäisi olla muuttumaton: hyökkääjien täydellinen karkottaminen. Siihen ei keskusteluja tarvita, hän sanoo.

– Lisäksi sotakorvaukset ja muut oikeudenmukaiset rankaisu- ja korvaustoimet: ei tarvetta keskusteluihin – meidän on vain painostettava Venäjän valtiota, takavarikoitava sen varat. Näin saadaan Venäjän eliitit käsittämään, että heidän teoillaan on seurauksensa, hän toteaa.

