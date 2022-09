Venäjän joukkojensiirrot Suomen lähialueella ihmetyttävät – ”Nyt raja kiinni”

Venäjä on satellittikuvien mukaan siirtänyt ilmatorjuntakalustoaan pois toiseksi tärkeimmän suurkaupunkinsa puolustuksesta, kertoo Yleisradio. Neljästätoista ilmatorjuntatukikohdasta ainakin neljä on tyhjennetty.

Asiantuntijan mukaan kalusto on todennäköisesti koostunut S-300 ja S-400 -ilmatorjuntajärjestelmistä, jotka on siirretty Ukrainaan muun ohjuskaluston huvetessa. Ilmatorjuntaohjuksia voidaan käyttää myös maamaaleja vastaan. Venäjä on käyttänyt niitä muun muassa iskiessään ukrainalaisiin siviilikohteisiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto muistuttaa Venäjän perustelevan toimiaan puolustusjärjestö Naton muodostamalla uhkalla.

– Kun Venäjä perustelee hyökkäyssotaansa Naton aiheuttamalla uhkalla niin on erikoista, että nyt Venäjä omatoimisesti nimenomaan heikentää puolustustaan kuviteltua Naton hyökkäystä vastaan, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa hyökkäyksessä onkin kyse vallanhimosta ja raakalaismaisuudesta. Tästäkin huolimatta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ei ole saanut lopetettua turistiviisumien myöntämistä venäläisille.

– Nyt hallitus, raja kiinni, Kaunisto toteaa.