Venäjän ja Kiinan suhde rakentuu molempien haluun haastaa USA

– Missä niiden (intressit) yhtyvät, on työntää takaisin Yhdysvaltoja ja vaikutusvaltaamme ympäri maailmaa, kansallisen turvallisuusneuvoston koordinaattori, amiraali evp John Kirby sanoi CNN:lle.

Hänen mukaansa missä niiden intressit yhtyvät, on haastaa asia, jota kutsumme sääntöihin perustuvaksi kansainväliseksi järjestykseksi.

– Tiedän, että se kuulostaa vähän hassulta termiltä, mutta se on pohjimmiltaan oikeusvaltioperiaate ja YK:n peruskirjan perusperiaatteet, joita kansojen ympäri maailmaa oletetaan noudattavan. Ja he vastustavat sitä, Kirby sanoi.

– He haluaisivat muuttaa pelin sääntöjä. He näkevät toisissaan hyödyllisen ystävän. He yrittävät käyttää toisiaan haastaakseen Yhdysvaltojen ja lännen johtajuuden – erityisesti Euroopassa – mutta myös muualla maailma, Kirby sanoi.

Kiinan ulkoministeriön keskiviikkona julkaisemassa yhteisessä lausunnossa Xi Jinping ja Vladimir Putin sanoivat, että heidän kumppanuutensa on molempien maiden perusetujen mukaista ja totesivat, että ”Venäjä tarvitsee vauraan ja vakaan Kiinan ja Kiina tarvitsee vahvan ja menestyvän Venäjän”.

Valkoinen talo ei myöskään pidä Kiinaa puolueettomana Ukrainan sodassa, vaikka Kiina niin esiintyy.

– En usko, että Kiinaa voi kohtuudella pitää millään tavalla puolueettomana, Kirby totesi.

Hänen mukaansa, jos Kiina haluaa olla rakentavassa roolissa, se käyttäisi vaikutusvaltaansa kehottaakseen Venäjää lopettamaan sodan.

Yhdysvallat ei näe Xin jaPutinin tapaamisen jälkeen optimismia.

– Emme ole nähneet mitään, mitä he ovat sanoneet tai mitä he ovat esittäneet, mikä antaisi meille toivoa, että tämä sota päättyisi pian, hän sanoi.