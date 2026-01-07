Venäjän ilmailualan kriisi syvenee

Venäjän lentoyhtiöt eivät ehkä kuluvanakaan vuonna näe yhtään uutta lyhyiden ja keskipitkien matkojen Irkut MS-21 -matkustajakonetta. Vuodesta 2009 asti kehitetyn konetyypin piti alun perin tulla sarjatuotantoon kymmenen vuotta sitten.
– MS-21-310:n ja Superjet 100:n täysin venäläisen konfiguraation toimitukset on sidottu niiden sertifiointiin, jonka odotamme valmistuvan tänä vuonna, lupaili Venäjän federaation ilmaliikennevirasto Rosaviatsijan johtaja Dmitry Jadrov.
Rosteh suunnittelee vievänsä sertifioinnin päätökseen vuoden 2026 loppuun mennessä. Sen jälkeen lentoyhtiöiltä menee kuitenkin noin kolme kuukautta aloittaa operointi uusilla koneilla.
– Se liittyy koneiden hyväksymisprosessiin sarjatuotantoa varten, lentomiehistöjen koulutukseen ja koneiden testaukseen, Jadrov selitti.
MS-21:n sarjatuotannon suunniteltiin alkavan vuonna 2016, mutta aloitusta siirrettiin vuoteen 2019, sitten vuoteen 2020, 2022 ja edellisen kerran vuoteen 2024. Helmikuussa 2024 Rostehin toimitusjohtaja Sergey Tshemezov ilmoitti koneiden toimitusten lykkääntyvän ”todennäköisesti vuoteen 2025”. Lentoyhtiöt eivät kuitenkaan nähneet yhdenkään koneen toimitusta.
Venäjän hallituksen vuonna 2022 hyväksymä ilmailuteollisuuden kokonaiskehitysohjelma vaati lentokonetehtaita tuottamaan 18 MS-21-konetta vuosina 2024–25 ja lisäämään sen jälkeen tuotantoa 72 koneeseen vuodessa vuoteen 2029 mennessä. Ohjelman mukaan ilmailuteollisuuden oli määrä tuottaa 127 lentokonetta vuosina 2023–25.
Todellisuudessa lentoyhtiöiden konelaivastoon on saatu vain 13 uutta konetta – 12 Superjetiä ja yksi Tupolev Tu-214, jota ei kuitenkaan käytetä kaupallisiin lentoihin, vaan se toimii varapääministeri Denis Manturovin yksityiskoneena.
Jadrovin mukaan kuluvana vuonna toimitetaan kolme Iljušin Il-114-300 -potkuriturbiinikonetta. Niillä on tarkoitus korvata noin 50 vuoden ikäisiä Antonov An-24- ja AnOK-26-koneita syöttöliikennereiteillä.