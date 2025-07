Ukrainalainen uutissivusto Liga.net kysyi Ukrainan ulkomaantiedustelupalvelulta (FIS), kuinka suuri venäläisarmeija puolustajalla on nyt vastassaan.

– Heinäkuun alussa Ukrainaa vastaan toimivien Venäjän asevoimien maajoukkojen koko on yli 700 000 miestä, vastasi FIS kysymykseen.

Venäjä on tasaisesti kasvattanut koko ajan miesvahvuuttaan Ukrainaa vastaan. Maaliskuussa 2025 Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitskyi arvioi luvuksi 620 000. Toukokuun puolivälissä Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi ilmoitti lukemaksi 640 000. Juhannukseen aikaan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi miehitysarmeijan kooksi 695 000 sotilasta.

Marraskuuhun 2024 verrattuna venäläissotilaiden määrä on kasvanut 120 000 miehellä. Tuolloin miehitysarmeijan kooksi arvioitiin 580 000 miestä.

FIS huomutta, että Venäjän kansalliskaartista on siirretty 35 000 miestä miehitetyillle ukrainalaisalueille sekä Brjanskin, Kurskin ja Belgorodin raja-alueille. Venäjän merkittävin joukkojenkeskitys on Pokrovskin suunnassa, jonne se on keskittänyt 111 000 miestä.