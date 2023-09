”Venäjän hyökkäyksen epäonnistuminen on tärkeää Euroopan turvallisuudelle”

– Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan on epäonnistuttava, ja tämä on tärkeää Ukrainan ja Euroopan turvallisuudelle, sanoi Norjan puolustusministeri Bjørn Arild Gram Naton sotilaskomitean konferenssin avajaisissa Oslossa Ukrinform raportoi.

– Olemme liittolaisina lujasti yhdessä tukemassa Ukrainaa Venäjän hyökkäystä vastaan. Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan täytyy epäonnistua. Tämä on tärkeää Ukrainan ja Euroopan turvallisuudelle, Gram sanoi.

Hänen mukaansa Norjan tuki Ukrainan puolustukselle on edelleen vankka, ja Norja jatkaa sotilaallisen ja siviiliavun antamista.

– Norjassa on poliittinen sopimus Ukrainan monivuotisesta tukiohjelmasta, noin 7,5 miljardia euroa jaettuna viidelle vuodelle. Tämä tehdään Nansen-tukiohjelman kautta, Gram kertoi.

Hän korosti, että Naton on edelleen oltava yhdessä Ukrainan kanssa ja vastustettava Venäjän aggressiota missä tahansa muodossa. Tältä osin Norja päätti pitkäaikaisesta sitoutumisesta rahoittamaan myös Naton CAP-apuohjelmaa.

Nato on Gramin mukaan Norjan turvallisuuspolitiikan kulmakivi. Hän kehui Naton ponnisteluja turvallisuuden ja ennustettavuuden vahvistamiseksi pohjoispuolella ja toivotti Suomen ja Ruotsin tervetulleiksi puolustusliittoon.

