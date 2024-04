Venäjän hävittäjät moukaroivat videolla vapaasti ukrainalaisia, ammuksia ei ole

Venäjän ilmavoimien toiminta rajujen taistelujen näyttämönä olevassa Tshasiv Jarissa on on sotilasasiantuntijan mukaan selvä osoitus siitä, että puolustajalta puuttuu ilmatorjunnan amupmatarvikkeita.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnetuksi tullut FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on jakanut X-palvelussa alla näkyviä videoita taisteluista. Videot antavat kipeän muistutuksen ammuspulan todellisuudesta. Ne on poimittu Venäjän laskuvarjojoukkojen 106. divisioonaan liitetyltä Telegram-kanavalta.

Videoilla näkyy Venäjän Su-25-rynnäkkökoneita tulitukitehtävissä. Venäläiskoneet lentävät matalalla ja moukaroivat varsin vapaasti kohteitaan. Vastaavaa on tavattu rintamalla aiemmin suhteellisen harvoin.

Ukrainan ilmapuolustusten pelko on pitänyt Venäjän ilmavoimia pitkään kurissa ja etenkään vanhempaa konekalustoa ei ole nähty pitkiin aikoihin lähellä etulinjaa. Viime aikoina suuria tuhoja on saatu aikaan myös Venäjän konekaluston edistyneintä päätä edustavien Su-34-hävittäjäpommittajien pudottamilla liitopommeilla. Ne kuitenkin laukaistaan tavallisesti suhteellisen kaukana etulinjasta.

Kiovasta Financial Timesille raportoiva toimittaja ja sotakirjailija Christopher Miller sanoo X:n päivityksessään Venäjän Su-25-koneiden operoivan nyt aktiivisesti Bahmutissa, Ivanivskessa, Hromovessa ja näiden ja Tshasiv Jarin välisille peltoaukeilla.

Vuosikausia Ukrainan rintamilta raportoineen Millerin mukaan koneet olisivat helposti Ukrainan ilmapuolustusten ulottuvilla etenkin Tshasiv Jarista, jos puolustajilla vain olisi ammuttavaa.

Videos posted over the past ten days by a Russian Telegram channel associated with the VDV’s 106th Airborne Division of Russian Su-25 attack aircraft operating in the Bakhmut – Chasiv Yar area. 2/ https://t.co/a2vwVGXPhv https://t.co/0B3mcFYkf0 https://t.co/IYwc4QDZS1 … pic.twitter.com/qmtIHAeive

It’s remarkable that Russian Su-25 jets can operate so frequently and seemingly uncontested over western Bakhmut, Ivanivske, Khromove and the open fields between those and Chasiv Yar, especially when Chasiv Yar’s elevation is higher and these jets would be in clear sight of… https://t.co/blnnYgFG6m pic.twitter.com/QSa1m95Rd4

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 19, 2024