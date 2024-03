Venäjän hävittäjä putosi liekehtien mereen Krimin rannikolla

Venäjän hävittäjä on pudonnut mereen Krimin niemimaan rannikolla. Asiasta kertoo esimerkiksi Venäjän nimittämä Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvožajev Telegram-kanavallaan. Kuvernöörin mukaan lentäjä käytti heittoistuinta ja hänet on onnistuttu pelastamaan. Koneen näyttävästä putoamisesta ei aiheutunut vaurioita siviilikohteisiin.

Toistaiseksi ei ole selvää, mikä putoamisen aiheutti. Kone on saattanut olla tyyppiä Suhoi SU-35.

Burning Russian Sukhoi Su-27/35 fighter jet crashes into the water off the coast of Sevastopol. https://t.co/SGT0wk0Ur3 pic.twitter.com/bYvuZScpgG

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) March 28, 2024