Voisiko Venäjä iskeä suomalaiseen vaikuttajaan? Supolta suora vastaus

Venäläinen oppositiomedia Dossier Center kertoi lähteisiinsä viitaten Venäjän sotilastiedustelu GRU:n saaneen alkuvuodesta määräyksen kiihdyttää niin sanotun suoran toiminnan valmistelua Euroopassa. GRU:n kerrotaan keräävän tietoja henkilöistä, joita voitaisiin ottaa iskujen kohteiksi.

Dossier Centeriä rahoittava ex-oligarkki ja oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski kertoi X-palvelussa, että GRU kerää tietoja isolla haavilla. Hodorkovski luonnehti venäläisten kokoavan tappo- tai kohdelistoja (hit list) Kremliä arvostelleista toimittajista, poliitikoista, bloggareista ja jopa kulttuurivaikuttajista.

Toiminta näyttäisi sopivan trendiin, josta Viron tiedustelu varoitti jo vuosi sitten. Moskovan tiedustelun on arvioitu siirtyneen yhä kovempaan ”kineettiseen toimintaan”. Tämä on ilmennyt sabotaasihankkeina ja jopa salamurhaoperaatioina. Toiminnassa hyödynnetään usein välikäsiä.

Verkkouutiset kysyi Suojelupoliisilta, mitä väitteistä pitäisi ajatella ja liittyvätkö ne Suomeen. Viranomainen vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

VU: Onko Venäjän tiedustelun toiminnassa havaittu Dossier Centerin kuvaamia muutoksia ja aktivoitumista? Onko Suojelupoliisin uhka-arvio Venäjän tiedustelun järjestelemistä kineettisistä operaatioista muuttunut viimeisen vuoden aikana?



Yleisellä tasolla puhuttaessa Venäjä harjoittaa monimuotoista ja laaja-alaista vaikuttamista sekä sabotaasitoimintaa eri Euroopan maissa. Vaikuttamisen tavat vaihtelevat laajalla skaalalla aina salamurhista pienimuotoiseen ilkivaltaan esimerkiksi muistomerkkejä kohtaan. Venäjään yhdistettävissä oleva sabotaasitoiminta tavoittelee pelotevaikutusta ja toisaalta konkreettisia vahinkoja Ukrainan materiaaliselle tuelle. Tällä Venäjä pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, kansalaisten turvallisuuden tunteeseen sekä kuormittamaan viranomaisia.

Kuten maaliskuussa julkaisemassamme Kansallisen turvallisuuden katsauksessa kerroimme, Venäjän laaja-alainen vaikuttaminen ja sabotaasitoiminta on kohdistunut Euroopan isoihin maihin ja muutamaan muuhun valtioon. Toiminta kytkeytyy pääosin Venäjän sotilastiedustelupalveluun GRU:hun. Venäjä voi käyttää sijaistoimijoita, kuten rikollisia tai muita taloudellisesta hyödystä kiinnostuneita, tekemään rahaa vastaan tuhotöitä. He saattavat toteuttaa esimerkiksi tuhopolttoja pientäkin rahaa vastaan tietämättä, kuka alkuperäinen toimeksiantaja todellisuudessa on. Sijaistoimijat rekrytoidaan tyypillisesti sosiaalisessa mediassa, eivätkä he ole kovin ammattimaisia.

Arviomme Suomen tilanteesta on edelleen samankaltainen. Venäjän päähuomio on muualla kuin Suomessa, eikä sotilaallinen uhka tai muun väkivallan uhka ole lähitulevaisuudessa Suomessa todennäköinen. Suomi ei ole todennäköisesti vaikuttavuuden ja huomioarvon kannalta erityisen keskeinen kohde Venäjän toiminnalle. Sabotaasin uhka on silti todellinen ja otettava vakavasti Suomessakin – vaikka Suomi ei ole ollut sabotaasien pääkohde, ne ovat edelleen mahdollisia myös täällä.

VU: Voisiko suomalainen poliitikko, journalisti tai muu Venäjä-kriittinen vaikuttaja joutua samanlaisen operaation kohteeksi kuin Virossa nähtiin viime vuonna?

Suomi ja suomalaiset eivät ole todennäköisesti vaikuttavuuden ja huomioarvon kannalta erityisen keskeisiä kohteita Venäjän toiminnalle. Suomi ei ole Venäjän näkökulmasta keskeinen toimija, joka voisi vaikuttaa länsirintaman päätöksentekoon.

Kuten vuosi sitten mainitsimme, venäläisiin toisinajattelijoihin on kohdistunut jo pitkään uhkaa. Venäjän valtion kohteikseen ottamiin henkilöihin voi kohdistua uhkaa oleskelupaikasta riippumatta. Supo on kiinnittänyt huomiota Euroopan tilanteeseen ja hankkinut siitä aktiivisesti tietoa.

