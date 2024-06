Kiina pakottaa tiibetiläislapset sisäoppilaitoksiin

Kiina painostaa tiibetiläisiä lähettämään lapsensa suljettuihin sisäoppilaitoksiin, jossa heidät pyritään kiinalaistamaan. Asiasta kertoo Economist.

Jopa 78 prosenttia tiibetiläislapsista käy koulua sisäoppilaitoksessa. Viranomaisten mukaan laitokset mahdollistavat koulunkäynnin maanviljelijöiden ja paimenten lapsille, joiden koulumatka olisi muuten kohtuuttoman pitkä.

Käytännössä laitosten tarkoitus on kuitenkin repiä lapset irti tiibetiläisestä kulttuurista.

Vuodesta 2021 lähtien oppilaitosten koulukieli on ollut mandariinikiina. Tiibetiä opetetaan enää vain vieraana kielenä, samalla tavalla kuin englantia. Myös päiväkodit on muutettu kiinankielisiksi, jotta tiibetiläislapset oppisivat puhumaan kiinaa ”kielellisen kehityksen herkkyyskaudella”.

Qinghain maakunnassa, jossa noin viidennes väestöstä on tiibetiläisiä, maakuntahallitus on todennut, että lasten pitäisi periaatteessa käydä koulua sisäoppilaitoksessa vain jos se on välttämätöntä, ja silloinkin vain neljännen luokan jälkeen.

Käytännössä tilanen on kuitenkin toinen.

Kiinalaismediassa on näytetty, kuinka laitoksissa asuu jopa 4- ja 5-vuotiaita lapsia. Vanhempia uhataan sakoilla ja jatkokoulutusmahdollisuuksien eväämisellä, mikäli he eivät suostu lähettämään lapsiaan laitoksin.

Samaan aikaan yksityisiä tiibetiläiskouluja on suljettu ja opettajia irtisanottu, koska he ovat opettaneet lapsille enemmän tiibetin kieltä kuin mitä opetussuunnitelma sallii.

Kun Economistin toimittajat matkustivat Qinghaihin tutkimaan asiaa, varjosti heitä vierailun ajan viisi mysteeristä autoa. Poliisit salakuuntelivat keskusteluja ja keskeyttivät haastatteluja.

Tongrenin kaupungissa toimittajat kuitenkin havaitsivat viranomaisten tarinassa aukon: Moni kaupungissa asuva tiibetiläislapsi kävi sisäoppilaitosta, vaikka virallisesti ne on tarkoitettu maaseudulla asuvien lapsille. Kun samalla alueella asuvat hui-kiinalaiset lapset käyvät normaalia koulua, laitetaan tiibetiläislapset sisäoppilaitoksiin.

Nianduhun kunnan sisäoppilaitoksen pääsisäänkäyntiä korostaa suuri seinämaalaus, joissa kuvataan lapsia tervehtimässä Kiinan lippua.

– Minusta tulee suuri kiinalainen, isänmaa sydämessäni, toisessa maalauksessa lukee.

Suurin osa laitoksen oppilaista on tiibetiläisiä. Viranomaiset harkitsevat parhaillaan, täytyykö alle yhdeksänvuotiaiden tulevaisuudessa muuttaa laitokseen. Kaikkien sitä vanhempien täytyy – myös niiden tiibeitläislasten, jotka asuvat lähistöllä.

Sisäoppilaitoksen toiminta heijastelee Kiinan hallituksen vuonna 2015 asettamaa tavoitetta: Kaikkien etniseen vähemmistöön kuuluvien lapsien on opiskeltava koulussa, elettävä koulussa ja kasvettava koulussa. Käytännössä se tarkoittaa yhden kansallisen identiteetin luomista kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

Xi Jinpingin aloitteesta puolueen peruskirjaan onkin myös sisällytetty tavoite, jonka mukaan puolueen on ”luotava vahva tunne Kiinan kansakunnan yhteisöstä”.

Tiibetiläislapset eivät hevillä unohda tavoitetta – se on nimittäin maalattu myös sisäoppilaitoksen vieressä olevaan vuorenrinteeseen.