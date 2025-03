Venäjän aseet eivät pärjää: Mikään ei tuhoa ruotsalaisia ihmetankkeja

Ruotsi lahjoitti Ukrainalle kymmenen Stridsvagn 122 -taistelupanssarivaunua keväällä 2023. Kahden vuoden kovien taistelujen aikana jokainen tankki on saanut osumaa ja vaurioitunut ainakin kerran, mutta ne ovat aina tehneet aina uskomattoman paluun rintamalle korjauksen jälkeen. Asiasta kertoo Forbes.

Ruotsalaisia tankkeja ei näytä tuhoavan rintamalla mikään. Stridsvagn 122 on saksalaisen Leopard 2A5 -panssarivaunun paranneltu versio, jota on valmistettu lisenssillä Ruotsissa. Muutoksia on vaunun rungossa ja tulenjohtojärjestelmässä. Panssarointia on vahvistettu, ja tankkiin on lisätty ranskalainen GALAX-savunheitin.

Forbes kertoo, että vaunujen kestävyys on osoitus saksalaisesta ja ruotsalaisesta tekniikasta ja ukrainalaisten insinöörien kekseliäisyydestä. Rintamalla tankit on varustettu esimerkiksi uudenlaisilla droonien vastaisilla suojaverkoilla.

Ruotsalaistankit ovat palvelleet rintaman kuumissa paikoissa. Ne on sijoitettu Ukrainan armeijan 21. mekanisoituun prikaatiin, joka tuki elokuussa hyökkäystä Venäjän Kurskin alueelle.

Rintamalla on hehkutettu Stridsvagn 122 -tankkeja. Vaunun lataaja Andrii kuvaili taannoin ukrainalaismediassa vaunun soveltuvan läpimurtoihin.

– Lähestymme vihollista 400 metrin päähän. He juoksevat pakoon heti kun näkevät meidät, Andrii sanoi.

