Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tsaariperheen kuva venäläisen kirkon edustalla. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Venäjältä vaaditaan 225 miljardin korvauksia, taustalla tsaarinaikaiset velat

  • Julkaistu 24.01.2026 | 13:29
  • Päivitetty 24.01.2026 | 13:29
  • USA, Venäjä
Korkoa on kertynyt yli sadan vuoden ajan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltalainen sijoitusrahasto Noble Capital RSD on nostanut kanteen Venäjän valtiota vastaan, jossa se vaatii yli 225 miljardin dollarin edestä suorittamattomia saatavia. The Moscow Timesin mukaan kyse on tsaarinaikaisen Venäjän veloista, joita ei ole koskaan maksettu takaisin.

Lehti kertoo, että saatavissa olisi kyse Venäjän keisarillisen hallituksen joulukuussa 1916 liikkeeseen laskemista valtion obligaatioista. Noble Capitalin kerrotaan omistavan näitä 25 miljoonan dollarin edestä.

Sijoitusrahaston mukaan joukkovelkakirjojen korko oli 5,5 prosenttia ja niiden eräpäivä vuonna 1921. Kanteen perusteella Venäjän tulisi olla vastuussa yli sadan vuoden ajalta kertyneistä koroista.

The Moscow Times raportoi, että Noble Capitalia edustavat asianajajat olisivat pyytäneet Yhdysvaltain viranomaisia takavarikoimaan maassa tällä hetkellä jäädytettyjä Venäjän valtion varoja maksuksi joukkovelkakirjoista.

– Venäjän federaatio on seuraajavaltiota koskevan doktriinin vastaisesti hylännyt ja hylkää edelleen eräitä edeltäjähallituksensa ottamia valtiollisia velkoja, kanteessa todetaan.

Venäjä ei ole virallisesti kommentoinut kannetta millään tavalla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)