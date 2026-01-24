Venäjältä vaaditaan 225 miljardin korvauksia, taustalla tsaarinaikaiset velat

Yhdysvaltalainen sijoitusrahasto Noble Capital RSD on nostanut kanteen Venäjän valtiota vastaan, jossa se vaatii yli 225 miljardin dollarin edestä suorittamattomia saatavia. The Moscow Timesin mukaan kyse on tsaarinaikaisen Venäjän veloista, joita ei ole koskaan maksettu takaisin.
Lehti kertoo, että saatavissa olisi kyse Venäjän keisarillisen hallituksen joulukuussa 1916 liikkeeseen laskemista valtion obligaatioista. Noble Capitalin kerrotaan omistavan näitä 25 miljoonan dollarin edestä.
Sijoitusrahaston mukaan joukkovelkakirjojen korko oli 5,5 prosenttia ja niiden eräpäivä vuonna 1921. Kanteen perusteella Venäjän tulisi olla vastuussa yli sadan vuoden ajalta kertyneistä koroista.
The Moscow Times raportoi, että Noble Capitalia edustavat asianajajat olisivat pyytäneet Yhdysvaltain viranomaisia takavarikoimaan maassa tällä hetkellä jäädytettyjä Venäjän valtion varoja maksuksi joukkovelkakirjoista.
– Venäjän federaatio on seuraajavaltiota koskevan doktriinin vastaisesti hylännyt ja hylkää edelleen eräitä edeltäjähallituksensa ottamia valtiollisia velkoja, kanteessa todetaan.
Venäjä ei ole virallisesti kommentoinut kannetta millään tavalla.