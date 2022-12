Venäjällä viitteitä peitetystä liikekannallepanosta – myös ulkomaalaisia värvätään

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on torjunut Ukrainan väitteen, jonka mukaan Venäjällä olisi edelleen käynnissä ”hiljainen” liikekannallepano. Jos tieto osoittautuisi paikkansa pitäväksi, se olisi kiusallista Vladimir Putinille, joka jo 1. marraskuuta ilmoitti joukkojen mobilisoinnin päättyneen, tutkija Ksenija Kirillova sanoo.

Useat läntiset asiantuntijat ovat arvioineet, että osittaiseksi selitettyä liikekannallepanoa ei ole tosiasiassa koskaan lopetettu. Tähän viittaisi muun muassa se, että Putin ei ole antanut asetusta sen päättymisestä. Kreml puolestaan väittää, että tällainen asetus olisi tarpeeton.

– Ukrainan asevoimien esikunnan operatiivisen osaston apulaispäällikkö Aleksei Gromov on sanonut Venäjän liikekannallepanon muuttuneen peitetyksi. Sotilaiden rekisteröinti- ja värväystoimistoja on hänen mukaansa ohjeistettu jatkamaan vapaaehtoisten etsimistä ja värväämistä, Kirillova toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän asevoimilla on Kirillovan mukaan vaikeuksia selviytyä yhtä aikaa sekä vapaaehtoisten värväämisestä että uuden varusmieserän kouluttamisesta. Järjestelmän painopiste on viime vuosikymmeninä ollut sopimussotilaissa, joita on ollut määrä käyttää lähinnä lyhytkestoisissa konflikteissa.

– Rekisteröinti- ja värväystoimistot eivät ole pitäneet kirjaa siviiliin siirtyneestä henkilöstöstä eivätkä ylläpitäneet sen valmiutta. Tämä selittää osaltaan logistiikkaan, varusteiden toimittamiseen ja mobilisoitujen joukkojen koulutukseen liittyviä valtavia ongelmia, hän sanoo.

Peitellyn mobilisoinnin aktivoitumisesta on hänen mukaansa useita merkkejä, kuten ilmoitus mobilisoitaville miehille ja heidän perheilleen maksettavista lukuisista etuisuuksista.

– Joillakin alueilla käyttöön otettujen kertakorvausten ja ”bonusten” lisäksi Ukrainassa taistelleet saavat automaattisesti veteraanin aseman, joka oikeuttaa heidät useisiin etuuksiin ja kuukausittaisiin maksuihin. Hallitus on luvannut korottaa nämä maksut puolitoistakertaisiksi vuonna 2023, hän toteaa.

Liikekannallepanon venäläisessä yhteiskunnassa synnyttämää levottomuutta on pyritty Kirillovan mukaan lieventämään houkuttelemalla riveihin ulkomaisia värvättyjä. Esillä on ollut jopa 100 000 pohjoiskorealaisen ”vapaaehtoisen” sekä Keski-Aasiasta ja Afrikasta värvättävän sotilashenkilöstön saaminen mukaan ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon” Ukrainaa vastaan.

– Jopa hallinnolle uskolliset kommentaattorit ovat nostaneet esiin tähän liittyvät riskit, kuten palkkasotilaiden isänmaallisen motivaation puutteen, joka voisi johtaa sabotaasiin, petoksiin ja etnisten ryhmien välisiin konflikteihin, Kirillova huomauttaa.