R. Politikin perustaja, analyytikko Tatjana Stanovaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä Venäjän diktaattori Vladimir Putinin antamasta määräyksestä taisteluryhmälle Pohjoinen (”Sever”) muodostaa puskurivyöhyke Ukrainan puolelle rajaa. Näitä alueita Venäjä voisi sitten ”palauttaa” Ukrainalle vastineeksi koko Donbasista.

– Tämä tuskin on uutta. Hän on puhunut tästä puskurivyöhykkeestä jo kuukausia. Eräs ajatus tulee heti mieleen: kuinka laajalti suurin osa ulkomaisista välittäjistä ja neuvottelijoista (ei-venäläisistä tietenkin) vielä kunnolla ymmärtää koko Kremlin vaatimuskerrosten laajuutta? pohtii Stanovaja.

Pohjoinen taisteluryhmä perustettiin 2024 Venäjän Ukrainan-vastaiselle raja-alueelle Belgorodin, Bryanskin ja Kurskin alueille. Tämän ryhmän olisi tarkoitus muodostaa Harkovan alueelle puskurialue, joka estäisi Ukrainaa jatkosta tekemästä rajan ylittäviä operaatioita Venäjän puolelle. Alkujaan ukrainalaisten oli tarkoitus käyttää Kurskin alueen valtauksiaan neuvotteluvalttina.

Pohjoisen ryhmän päätoimialue on ukrainalainen rajakaupunki Vovtshansk, jossa ukrainalaiset pysäyttivät venäläishyökkäyksen. Alkujaan venäläisten tarkoitus oli edetä Harkovaan asti, mutta nyt he syksystä 2024 lähtien olleet Vovtshanskin pohjoispuolella. Samoin venäläisillä on hallussaan Sumyn alueella pieni alue Sudžan rajanylityspaikan kohdalla, josta ukrainalaiset aikanaan etenivät Kurskin alueelle.

Vovtshanskin kaupunki raunioitui ankarissa kaupunkitaisteluissa kokonaan, kuten Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä. Ukraina oli vapauttanut Vovtshanskin jo kerran venäläismiehityksestä syksyllä 2022 Harkovan vastahyökkäyksen aikana, kun taas Venäjä on osoittanut haluja palauttaa koko Harkovan alue valtansa alle uudelleen.

Stanovaja huomauttaakin, että se, mistä nyt neuvotellaan nähdään usein Venäjän osalta enimmäisvaatimuksena eli maksimalistisena, vaikka ”kyseessä on lähinnä jäävuoren huippu”, jonka alla vaatimukset käyvät paljon syvemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi.