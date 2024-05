Synkkä varoitus etenemisestä: Harkovan aluetta uhkaa tuho

Ukrainassa on hämmästelty venäläisjoukkojen yllättävän nopeasti edennyttä hyökkäystä Harkovan alueen pohjoisosissa. Suunnitelmista oli saatu ennakkovaroitus, mutta alueen puolustuslinjat osoittautuivat riittämättömiksi.

Alueella oli suhteellisen rauhallista syyskuun 2022 jälkeen, jolloin venäläisjoukot vetäytyivät Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen seurauksena. Rajan lähellä sijaitseva Vovtshansk uhkaa muodostua ensimmäiseksi suuremmaksi asuinalueeksi, jonka Venäjä miehittää sodassa jo toisen kerran. Rintamalinja kulkee tällä hetkellä aivan sen edustalla.

Kaupungista löytyi loppuvuodesta 2022 kammottavia jälkiä venäläisjoukkojen miehityksestä. Rakennuksiin oli perustettu vankiloita ja kidutuskammioita.

– Venäläiset pieksivät armottomasti laittomasti kiinniotetut ja kiduttivat heitä sähköiskuilla, repivät heidän kyntensä ja mursivat heidän sormensa, tutkija ja Ukrainan presidentin entinen neuvonantaja Julija Mendel kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kyiv Independent -lehti huomauttaa laajan hyökkäyksen uhkan leijuneen Harkovan alueen yllä jo kuukausia. Kreml aloitti sen hetkellä, jolloin uupuneet ja alivoimaiset ukrainalaisjoukot ovat joutuneet vetäytymään useissa kohdissa maan itäosissa.

Lehti vieraili Vovtshanskissa operaation alussa 11. toukokuuta. Kaupungissa ei liikkunut tuolloin sotilaita. Taustalla olevista metsistä nousi suuria savupatsaita Venäjän asevoimien lennokkien pörrätessä taivaalla etsimässä uusia kohteita. Paikallispoliisi järjesti siviilien evakuointikuljetuksia kaikista alueen asutuskeskuksista.

Ukrainan mediassa on syytetty viimeaikaisista vastoinkäymisistä maan poliittisen johdon ja asevoimien laiminlyöntejä. Sotilaita ei ole tarpeeksi puutteellisen liikekannallepanon seurauksena eikä puolustuslinjoja ehditty vahvistaa ajoissa.

Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden aseapu virtaa, mutta se ei välttämättä riitä venäläisjoukkojen pysäyttämiseksi. Koko Harkovan aluetta uhkaa tuho, ukrainalaismedioissa on varoiteltu.

– Uskon, etteivät sotilaamme päästä heitä kaupunkiimme. Venäläiset olivat täällä jo kerran, eikä siitä seurannut mitään hyvää, eräs Vovtshanskin asukas kertoo liitopommien räjähdellessä taustalla.

Vovchansk was already under occupation in 2022. After the city was liberated, a torture chamber was discovered there, which the Russians had set up on the territory of one of the enterprises. Tools for torture, nooses, clamps, etc. were found in the room. The Russians mercilessly… pic.twitter.com/4lxiEdipLv

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 13, 2024